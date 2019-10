LA DOPPIA MORALE DI VALENTINA NAPPI: ODIA LE REGOLE E IMPONE LE SUE - “LA VERITÀ”: “DA DOVE LA PRENDA TUTTA QUESTA FORZA E QUESTA FACCIA PER ESSERE PRESCRITTIVA E FARE LA CATECHESI, UNA CHE NON SI GUADAGNA DA VIVERE FACENDO L'EDUCATRICE, RESTA UN MISTERO. COME FA A VOLERE UN PAESE LIBERTINO E NEUTRALE, UN REGNO DI SCIALLA, SE LA SOLA COSA CHE SA FARE È DAR REGOLE AGLI ALTRI, INDICARE LA VIA DELLA PUREZZA, VOLERE TUTTI COME LEI SI VUOLE?”

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

Forse non tutti sanno che Valentina Nappi - sì quella che non solo è bona e porca ma pure intelligente, state calmi - è stata tenutaria di blog filosofico-politico e socio-culturale, su Micromega, l'almanacco della coscienza infelice della sinistra italiana. E già. L'ultima volta che ci ha scritto sopra era il maggio del 2017, titolo: «Su fascismo, differenze di ruoli e ordine della società». E siccome semel Micromega semper Micromega, anche adesso che la blogger non la fa più, continua a esserlo e a fare la maitre à penser del porno, per il porno, con il porno, dal porno.

Non è colpa sua se non ha la tempra per non cedere all'obbligo, che questo tempo fintamente libero e libertino le impone, di elevarsi, mostrare che oltre al porno c'è di più, e che una che fa un mestiere come il suo ha il cervello fino, mica è scema, e legge persino dei libri.

L'altro giorno, ospite alla Zanzara, ha concionato come se stesse a un convegno di psicopatologia dell'età contemporanea e ogni tanto, per ravvivare lo speech, s'è lasciata andare a qualche ammuffita provocazione a sfondo sessuale e sentimentale. Ci ha informati, per prima cosa, che chi sta in coppia è ipocrita, perché la monogamia non esiste in natura e quindi lei che da dieci anni ha una relazione aperta con uno che si scopa le sue colleghe mentre lei coordina è autentica - tu monogama che lacrimi al pensiero che lui confronti il tuo culo con quello di Charlize Theron sei una cretina bigotta inautentica.

Poi ha detto che il sesso anale cura stitichezza ed emorroidi - e tu fessa che t'ostini a mangiar crusca come fossi un puledro. E che l'educazione tradizionale (ma che vuol dire? Cos'è?) fa male, mentre la pornografia no (e che c'entra? Cioè le mettiamo sullo stesso piano, nella stessa casella?). E che Rocco Siffredi dice un sacco di stronzate (conveniamo, però almeno lui è simpa).

Da dove la prenda tutta questa forza e questa faccia per essere prescrittiva e fare la catechesi, una che non si guadagna da vivere facendo l'educatrice, e che peraltro (giustamente) rivendica la sospensione di giudizio sul suo mestiere, resta un mistero. Come fa a volere un Paese (anzi, un mondo - dice che le interessa il mondo, non un Paese, men che meno il suo) libertino e neutrale, un regno di scialla, se la sola cosa che sa fare, qualsiasi veste indossi, da quella di filosofa a quella di pornostar, è dar regole agli altri, indicare la via della purezza, volere tutti come lei si vuole?

