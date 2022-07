DOPPIO MIAO! – IN THAILANDIA È NATO UN GATTINO A DUE FACCE CHE HA RESISTITO SOLO QUATTRO GIORNI PRIMA DI MORIRE – IL PROPRIETARIO HA CONDIVISO TUTTA LA SUA DISPERAZIONE SUI SOCIAL – I FELINI “GIANO”, DETTI COSÌ DAL NOME DEL DIO BIFRONTE, SONO UN FENOMENO RARO E SPESSO NON SOPRAVVIVONO PIÙ DI UN GIORNO – IL CASO DA GUINESS È STATO QUELLO DI “FRANK E LOUIE” CHE HA VISSUTO PER 15 ANNI NEL MASSACHUSETTS

Dagonews

gatto nato con due facce 2

Un raro gattino nato con due facce nel nord della Thailandia è morto dopo solo quattro giorni di vita. Chiamato con due nomi, "Tung Ngern" (borsa d'argento) e "Tung Tong" (borsa d'oro), il felino nato domenica nella provincia settentrionale della contea di Lampang sarebbe spirato nelle prime ore di mercoledì mattina.

La notizia è stata data sui social media dal proprietario, che ha voluto condividere tutto il suo dolore: «Tung Ngern e Tung Tong hanno lasciato questo mondo. Hanno iniziato a lottare per respirare all'una di notte, li ho coperti, ma alle 5.30 del mattino, quando sono andato a vedere come stavano, non respiravano più. Dormite bene ora e, per favore, rinascete».

I gattini bifronti, conosciuti come gatti “Giano”, dal nome del dio bifronte, raramente vivono più di qualche ora.

gatto nato con due facce

Dopo aver visto la mamma gatta di due anni dare alla luce un gattino domenica, la proprietaria Anuwat si è accorta che stava lottando con il parto del secondo figlio. Allora ha portato l'animale da un veterinario a Hang Chat, dove è stato eseguito un taglio cesareo, ed è venuto alla luce un gattino a due facce. Il veterinario aveva avvertito che il gattino bifronte sarebbe vissuto poco.

Anche se i gattini “Giano” raramente sopravvivono per più di un giorno, nel 1999 un gattino grigio a due facce chiamato “Frank e Louie”, nato nel Massachusetts, ha vissuto incredibilmente per 15 anni. Nel 2012 è entrato nel Guinness dei primati come il gatto “Giano” più longevo.

gatto Frank e Louie 2 Frank e Louie gatto Giano Frank e Louie