13 feb 2024 17:43

DOVE C’È CASA DI LUSSO, NON C’È CRISI – SE I POVERACCI NON SONO RIUSCITI AD ACCENDERE UN MUTUO A CAUSA DEI TASSI ALLE STELLE, NEL 2023 I RICCONI HANNO DECRETATO IL SUCCESSO DEL MERCATO IMMOBILIARE DI LUSSO CON “ITALY SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY” CHE HA REGISTRATO UN GIRO D'AFFARI DA 400 MILIONI DI EURO - UNA CIFRA TRAINATA DALLA COMPRAVENDITA DI PALAZZO RAGGI A ROMA, UN EDIFICIO DEL '700 I CUI APPARTAMENTI SONO ANDATI A RUBA: IN MENO DI DUE ANNI NE SONO STATI VENDUTI 29 PER UN TOTALE DI 71 MILIONI DI EURO E…