DOVE SCOPPIERA' LA TERZA GUERRA MONDIALE? IL "SUN" HA PROVATO AD ANALIZZARE LE ZONE CALDE - LE POSSIBILITA' SONO QUATTRO: L'INVASIONE DI TAIWAN DA PARTE DELLA CINA, CHE COINVOLGEREBBE GLI STATI UNITI, OPPURE IL DETERIORAMENTO DELLE RELAZIONI TRA COREA DEL NORD E STATI UNITI, O TRA IRAN E STATI UNITI, O TRA TURCHIA E STATI UNITI - SU BIDEN PESANO NON POCHE RESPONSABILITA'...

Dagotraduzione dal Sun

terza guerra mondiale

Mentre le potenze mondiali sono impegnate a modernizzare i loro arsenali, aumentano le tensioni tra le nazioni e iniziano le speculazioni su dove potrebbe scoppiare quest’anno la prossima guerra mondiale.

Un documento del Council on Foreign Relations ha rivelato che Taiwan sta diventando un «pericoloso punto di infiammabilità» per gli Stati Uniti, ma le minacce di Iran, Corea del Nord e Turchia non sono scomparse. L'ammiraglio John Aquilino ha detto ai senatori che pensa che una possibile invasione di Taiwan da parte del presidente Xi sia «molto più vicina di quanto pensiamo».

Diamo un occhiata a dove potrebbe scoppiare un prossimo conflitto.

CINA

esercito cinese

Taiwan si è staccata dalla Cina nel 1949, ma il governo cinese considera l'isola come uno «stato rinnegato» e ha ripetutamente promesso di riprendersela, se necessario con la forza, entro il 2050.

Secondo il Daily Beast Washington ha perseguito una strategia di «ambiguità strategica»: ha persuaso le forze separatiste taiwanesi a non dichiarare l'indipendenza, scoraggiando Pechino dal prendere l'isola con la forza. Si crede che una dichiarazione formale di indipendenza potrebbe innescare un potenziale conflitto.

esercito cinese 2

Pechino intanto mette in scena continui giochi di guerra al largo della costa dell'isola, da tutti interpretata come prova generale d’invasione. Le navi della marina hanno intensificato le esercitazioni nello stretto di Taiwan e le portaerei inseguono regolarmente le navi statunitensi nel Mar Cinese Meridionale.

Nel frattempo, Washington sta modernizzando la sua flotta nucleare mentre la Cina sviluppa ed espande il suo arsenale. Si stima che Pechino abbia circa 250-350 testate e che le sue capacità nucleari siano raddoppiate, il che suscita preoccupazione.

xi jinping

Kingston Reif, direttore per la politica di disarmo e riduzione delle minacce presso l' Associazione per il controllo degli armamenti, ha dichiarato a The Sun: «C'è preoccupazione per tutto – certamente per ce n’è dopo aver visto la Cina costruire rapidamente silos aggiuntivi per ospitare missili balistici. «La continua mancanza di trasparenza da parte della Cina sulla sua forza nucleare, le sue politiche, i suoi piani presenti e futuri è preoccupante».

Il paese ha dimostrato la sua capacità di innovare e Pechino sta iniziando a diventare un attore di primo piano nella guerra dei droni.

joe biden

L'esperto e autore Seth J Frantzman ha dichiarato: «a Cina ha una reale opportunità perché è una potenza in ascesa. Ha molte risorse ed è disposto a innovare. È entrata in scena in modo flessibile: prende in prestito la tecnologia ma è anche disposta a costruire un'intera serie di droni militari e vedere cosa funziona».

Ha fatto riferimento al dominio della Cina nel mercato dei droni commerciali e ha suggerito che il loro prossimo passo sarebbe stato investire in questa tecnologia per scopi militari.

Non a caso l'amministrazione Biden ha definito la rivalità con Pechino il «più grande test geopolitico» di questo secolo. Ma la Casa Bianca sembra determinata a rafforzare le partnership piuttosto che aumentare i timori di un potenziale conflitto.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato: «Mi sentirete parlare molto di partnership e del valore delle partnership. Il mio obiettivo è rafforzare le relazioni».

COREA

kim jung noo

Fin dal 1948, la Corea del Nord si è opposta a Washington ed è intenzionata a creare fastidi tra Joe Biden e i suoi alleati. Edward Howell, un esperto di relazioni tra Stati Uniti e Corea del Nord presso l'Università di Oxford, ha affermato che la Corea del Nord rimane una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti e che cerca di creare tensioni tra Washington e i suoi alleati.

Ha detto che Pyongyang sembra mostrare «pochissima intenzione» di abbandonare il suo programma nucleare, e ha avvisato che la completa denuclearizzazione della penisola coreana appare «estremamente irrealistica e improbabile».

Kim Jung-no 2

Ha detto che la comunità internazionale deve trovare un modo alternativo per affrontare la minaccia nucleare. Il dottor Jeffrey Lewis, del Middlebury Institute of Strategic Studies, una volta disse: «Dovremo convivere con la capacità della Corea del Nord di colpire gli Stati Uniti con armi nucleari».

Il mese scorso, secondo quanto riferito, Kim Jong-un ha affermato che si sta preparando per uno «scontro militare» con gli Stati Uniti. Ha detto che Pyongyang dovrebbe essere pronta sia per il dialogo che per il confronto con Washington.

IRAN

VIENNA INCONTRI NUCLEARE USA IRAN

Il professor Stephen Zunes, dell'Università di San Francisco, ha dichiarato ad Al-Jazeera che il conflitto in Iraq tra le forze iraniane e americane si è "intensificato" dopo la decisione di Trump di ritirarsi dall'accordo nucleare nel 2018.

E Joe Biden ha dimostrato di non essere riluttante a lanciare attacchi con droni quando si tratta di proteggere la sicurezza delle truppe statunitensi. Il presidente ha ordinato di colpire due obiettivi inSiria e uno in Iraq il mese scorso.

tensione tra iran e usa

I piloti hanno preso di mira le strutture di droni utilizzate per attaccare le truppe statunitensi in Iraq. secondo il segretario stampa del Pentagono John Kirby, i siti sono stati utilizzati dai gruppi della milizia tra cui Kata'ib Hezbollah e Kata'ib Sayyid al-Shuhada.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha affermato che Washington stava prendendo la strada sbagliata.

Ha detto: «Gli Stati Uniti dovrebbero cambiare il loro comportamento. Invece di creare tensioni e problemi nella regione, lasciassero prendere in mano la sicurezza alla popolazioone senza l'interferenza di Washington».

ebrahim raisi qassem soleimani

Biden ha promesso che l'Iran non avrebbe avuto un'atomica «sotto il suo controllo».

Il rilancio del patto nucleare è probabilmente una delle missioni di politica estera più importanti di Biden. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono lentamente deteriorate dalla fine degli anni '70 e la morte del generale Qasem Soleimani ha potenzialmente spinto i paesi sull'orlo della guerra.

qasem soleimani

L'Iran è stato incorporato nell'"Asse del Male" di George W. Bush nel 2002. Teheran ha annunciato che uscirà dall'accordo nucleare del 2015 con le potenze mondiali. Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo nel luglio 2018 definendolo «orribile» e «unilaterale».

Soleimani è stato ucciso in un attacco mirato guori dall'aeroporto di Baghdad nel gennaio 2020., ordinato da Trump dopo che le milizie sostenute dall'Iran avevano lanciato razzi contro obiettivi statunitensi.

TURCHIA

joe biden recep tayyip erdogan 2

L'amministrazione Biden ha ereditato un deterioramento delle relazioni con la Turchia. Il presidente Erdogan ha descritto i rapporti con la Casa Bianca come «più tesi» di quanto non fossero stati sotto le tre precedenti amministrazioni.

Biden è solidale con i curdi in Siria, che Ankara considera una «organizzazione terroristica». Biden prosegue l’approccio di Barack Obama, che sostenne la popolazione curda nella lotta contro l'ISIS. Max Hoffman, del Center for American Progress , ha dichiarato: «La Siria rimane il conflitto più sanguinoso e intrattabile dell'ultimo decennio e una delle principali fonti di tensione tra Stati Uniti e Turchia».

joe biden recep tayyip erdogan 3

Biden ha irritato ancora di più Erdogan quando ha riconosciuto come «genocidio» i massacri degli armeni da parte dell'Impero ottomano nel 1915. Il presidente turco ha bollato l'etichettatura «infondata, ingiusta e dannosa per le relazioni».

E a maggio, Erdogan ha accusato Biden di «scrivere la storia con mani insanguinate» dopo che Washington ha approvato la vendita di armi a Israele durante il conflitto con Hamas. Le differenze tra Washington e Ankara rimangono ma Nicholas Danforth, del Brookings Institute, ha dichiarato: «Invece di apparire desideroso di migliorare le relazioni, Washington dovrebbe lasciare la palla ad Ankara».

joe biden recep tayyip erdogan

«Il che significa mantenere la rotta riducendo al minimo la capacità della Turchia di distruggere gli interessi statunitensi ed europei».