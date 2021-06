DOVE SONO I NO-VAX? – NEL REGNO UNITO SONO STATI REGISTRATI ZERO MORTI PER COVID NELLE ULTIME 24 ORE! È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE DALL'ESTATE SCORSA: È L'ENNESIMA CONFERMA (SE CE NE FOSSE BISOGNO) CHE I VACCINI SONO EFFICACI SUI CONTAGI GRAVI E ANCHE SULLA VARIANTE INDIANA, ORMAI PREVALENTE OLTREMANICA…

BORIS JOHNSON

(ANSA) - LONDRA, 01 GIU - Zero morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Regno Unito: è la prima volta che accade dall'estate, secondo i dati odierni ufficiali diffusi dal governo di Boris Johnson, che confermano finora l'efficacia dei vaccini sui contagi gravi anche di fronte all'emergente variante Gamme (in precedenza detta 'indiana') del virus.

vaccinazioni anti covid nel regno unito

I dati, alleggeriti peraltro dal tradizionale ritardo di parte delle statistiche riferite al weekend, indicano inoltre un numero di nuovi contagi giornalieri di nuovo in lieve discesa a 3.165 (su 602.000 tamponi) e un totale di persone ricoverate al momento in ospedale per Covid ferme a 870.

boris johnson 2 boris johnson mangia un panino lockdown a londra. vaccino coronavirus regno unito boris johnson visita i laboratori di astrazeneca a macclesfield 2