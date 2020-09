DA DOVE VENGONO I 5,3 MILIONI DI EURO CHE FONTANA CUSTODIVA ALLE BAHAMAS E CHE HA REGOLARIZZATO NEL 2015 SCUDANDOLI IN SVIZZERA? LA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO HA ACQUISITO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DI QUEGLI ANNI. QUEL DENARO ERA L’EREDITÀ DELLA MADRE O SOLDI NON DICHIARATI RELATIVI ALLA SUA ATTIVITÀ DI AVVOCATO?

Estratto dell’articolo di Sandro De Riccardis per “la Repubblica”

Non solo l'indagine sui 513mila euro incassati dal cognato di Fontana, Andrea Dini, per la fornitura di 75mila camici durante l'emergenza Covid. Ieri la Finanza si è recata dal commercialista di Varese che ha curato per il governatore lombardo la "voluntary disclosure" dei 5,3 milioni di euro che Fontana custodiva in due trust alle Bahamas e che ha regolarizzato nel 2015, depositandoli in Svizzera.

I pm Carlo Scalas, Paolo Filippini e Luigi Furno, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli, intendono chiarire la provenienza di quel denaro. Se - come ha sempre sostenuto Fontana sia interamente proveniente dall'eredità della madre, o se invece vi siano redditi non dichiarati relativi alla sua attività di avvocato.

ANDREA DINI E ATTILIO FONTANA

Per questo il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano ha acquisito le dichiarazioni dei redditi 2015 e 2016 e tutti gli allegati relativi alla pratica sul rientro dei capitali. Di quel denaro si viene a sapere quando emerge il conflitto di interessi tra Dama (srl di Andrea Dini) e l'ente regionale Aria (la centrale unica degli acquisti della Regione) che ha pubblicato l'appalto dei camici. (…)

