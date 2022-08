26 ago 2022 18:41

DRAMMA DELLA GELOSIA – A CATANIA UNA DOMINICANA DI 37 ANNI HA TESO UN'AGGUATO IN UN PARCHEGGIO ALL'EX AMANTE E ALLA MOGLIE E LI HA ACCOLTELLATI – LA COPPIA FERITA NON È IN PERICOLO DI VIA. L'UOMO SI È RITROVATO CON LA LAMA CONFICCATA NELLO STOMACO – L'AUTRICE DELL'AGGRESSIONE È STATA ARRESTATA PER PORTO ABUSIVO DI ARMA DA TAGLIO E PER DUPLICE TENTATO OMICIDIO...