padova rissa tra i pusher e una famiglia marocchina

Una famiglia è stata aggredita in mattinata da un gruppo di spacciatori davanti alla stazione, tra via Cairoli e via Bixio. Marito, moglie e tre figli marocchini erano lì per andare a trovare il fratello di lei, che lavora come macellaio in un negozio etnico della zona. A un certo punto si sono avvicinati cinque giovani nigeriani. Hanno offerto droga al marocchino padre di famiglia, lui li ha invitati ad andarsene in malomodo ed è scoppiata la rissa. “In pochi istanti sono arrivati in venti, hanno aggredito me, mio marito e mio fratello”, racconta Naima in lacrime. “Hanno sfondato anche i finestrini della nostra auto, dentro c’erano i nostri bambini di 10, 5 e 3 anni”. Sul posto sono arrivati i carabinieri. In ospedale sono finiti marito, moglie e cognato. Indagini in corso per trovare il gruppo di spacciatori.

