4 lug 2022 19:50

UN DRONE STUPEFACENTE! – IN SPAGNA LA POLIZIA HA ARRESTATO PADRE E FIGLIO PERCHE’ STAVANO PER TRAFFICARE DROGA A BORDO DI DRONI SOTTOMARINI – I DUE, RESIDENTI NELLA REGIONE DI CADICE, AVEVANO PROGETTATO MEZZI SUBACQUEI IN GRADO DI TRASPORTARE FINO A DUE QUINTALI DI HASHISH O COCAINA DENTRO NASCONDIGLI SPECIALI – LA BANDA AVEVA COME “CLIENTI” GRUPPI CHE OPERANO ANCHE IN ITALIA, DANIMARCA E OLANDA