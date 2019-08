IL DUCA DI “PORK”! ANDREA SI CONFERMA LA PECORA NERA DEGLI WINDSOR: IL TERZO FIGLIO DELLA "BEGHINA" ELISABETTA NEL MIRINO PER AVER IGNORATO GLI ABUSI DELL'AMICO EPSTEIN SU GIOVANI DONNE E PER AVER BENEFICIATO DELLA LORO COMPAGNIA: E’ STATO VISTO MENTRE SI FACEVA MASSAGGIARE I PIEDI DA “UNA RAGAZZA MOLTO GIOVANE”… MA LUI È STATO SEMPRE COSÌ, NON A CASO NEGLI ANNI SI È GUADAGNATO IL SOPRANNOME DI RANDY ANDY ("ALLUPATO") …

Antonello Guerrera per la Repubblica

Nel "Padrino" di Coppola sarebbe il goffo Fredo, per Italo Svevo lo Zeno preso a schiaffi dal padre morente, oppure, chissà, forse è un po' Hans Jacob, il figlio rinnegato del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen: quando adulto e in miseria bussò alla porta del padre, questi gli mise in mano due spiccioli e gli sbatté la porta in faccia.

Ogni giorno che passa, il 59enne principe Andrea, fratello minore di Carlo e figlio di Elisabetta e di Filippo, pare sempre più la pecora nera della famiglia Windsor. E va bene che non è lo primo scandalo della dinastia, ma ora Andrew pare scivolato in una infinita spirale di ignominia, lui, il notorio "cocco" di mamma Elisabetta. «Dovrebbe rinunciare immediatamente alle sue funzioni pubbliche», ha detto ieri al Guardian un celebre ma anonimo esperto di reali.

Sì, perché lo scandalo Epstein, il miliardario americano che aveva creato uno spaventoso impero di prostituzione minorile invischiando molti potenti e poi morto impiccato nella sua cella di Manhattan il 10 agosto, sta travolgendo il duca di York Andrea. L' ultima è di ieri, quando il celebre giornalista e massmediologo Evgeny Morozov ha raccontato sulla rivista americana New Republic uno scambio di email con il suo agente John Brockman, amico e frequentatore di Jeffrey Epstein, in cui viene fuori che Andrea, nel settembre 2013, si sarebbe trovato a Manhattan, nella magione del miliardario, mentre si faceva massaggiare i piedi da «una ragazza molto giovane ».

Non solo. Tre giorni fa il Sun ha pubblicato il resoconto di un pilota, raccolto dalle carte processuali in America, che confermerebbe gli spostamenti in volo di Andrea con Virginia Roberts Giuffre, allora 17enne schiava sessuale di Epstein che sostiene di aver avuto almeno tre rapporti sessuali con Andrew nel 2001 grazie alla mediazione di Ghislaine Maxwell, assistente personale di Epstein e amica del duca di York. Quest' ultimo, in una famigerata foto, nel marzo di quello stesso anno avvinghia i fianchi la teenager, proprio a casa di Maxwell.

Accuse non nuove e che la Casa Reale smentisce categoricamente ma che ora sono tornate attuali. Anche perché Andrea ha continuato a frequentare Epstein pure dopo il 2008, quando quest' ultimo ricevette una condanna e secondo la legge, era schedato per reati sessuali.

Ma Andrea, ex eroe delle Falkland, è stato sempre così, non a caso negli anni si è guadagnato i soprannomi Randy Andy ("allupato") e "principe dell' azzardo". E poi ha sempre avuto un' attrazione fatale per le conoscenze pericolose, vedi Gheddafi o il figlio dell' ex presidente tunisino Ben Ali. Ora però in molti temono che la sua strafottenza stia debordando, con conseguenze pericolose per i Windsor, anche perché lo scandalo Epstein pare essere solo agli inizi: ieri in Francia è stata aperta una nuova inchiesta per presunti stupri nei confronti di minori, legata al caso del miliardario.

Pur nella bufera mediatica, Andrea ha pensato bene di rilassarsi giocando a golf a Sotogrande, in Spagna, dove ora si trova insieme all' ex moglie, la sgargiante e sconclusionata Sarah Ferguson, altro rapporto bizzarro del principe. Hanno divorziato nel 1996 dopo dieci anni di matrimonio, ma da molto tempo i due viaggiano e soprattutto vivono ancora insieme. A Londra c' è chi dice che potrebbero addirittura risposarsi, e al diavolo gli scandali sessuali di Epstein. Il giorno dopo la morte dell' americano, Andrea era in chiesa con la mamma a Crathie, nei pressi della tenuta reale scozzese di Balmoral.Va tutto bene, caro Andrew.

