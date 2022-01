DUE FRATELLI DI 7 E 8 ANNI, SONO MORTI NELL’INCENDIO DI UNA PALAZZINA A FABBRICO, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA . È SUCCESSO IERI SERA, POCO PRIMA DELLE 22: L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È L’ESPLOSIONE DI UNA BOMBOLA DI GAS – I GENITORI SONO RIMASTI INTOSSICATI…

Antonio Lecci per www.ilrestodelcarlino.it

incendio fabbrico

Ci sono due bambini, un maschio e una femmina, fratello e sorella di 8 e 7 anni nell’incendio divampato in serata in una abitazione in centro a Fabbrico, in via Matteotti. Poco prima delle 22 l’allarme lanciato da una donna, probabilmente la madre ha fatto arrivare sul posto, in forze, vigili del fuoco e soccorsi sanitari.

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso di Bologna, atterrato alla primissima periferia del paese. Per due giovani, appartenenti a una famiglia di origine pakistana, non c'è stato nulla da fare.

incendio fabbrico.

Intossicati quelli che sarebbero i genitori, tratti in salvo dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale medico. E' stato necessario far fronte pure agli effetti della disperazione dei familiari delle vittime, quando si è capita la gravità del dramma.

incendio fabbrico 4

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare la dinamica del rogo e fare chiarezza sui motivi che hanno scatenato le fiamme: l'ipotesi più probabile è l'esplosione di una bombola di gas. Attorno all'abitazione si sono concentrati tanti amici e conoscenti della famiglia pakistana sconvolta da questa tragedia.