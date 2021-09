DUE GEMELLI PER DUE PAPÀ - IL DEMOCRATICO PETE BUTTIGIEG, CANDIDATO ALLE PRIMARIE PRESIDENZIALI DEI DEMOCRATICI NEL 2019 CHE SI “SUICIDÒ” IN FAVORE DI BIDEN, HA ANNUNCIATO SUI SOCIAL L’ARRIVO DI DUE GEMELLI: UNO SCATTO IN BIANCO E NERO CHE LO RITRAE INSIEME AL MARITO, CON CUI È SPOSATO DAL 2018, E I PICCOLI CHE HANNO ADOTTATO…

Irene Soave per "www.corriere.it"

Pete Buttigieg e il marito adottano due gemelli

Il democratico Pete Buttigieg, già candidato alle primarie presidenziali dei democratici nel 2019 — ma si ritirò esprimendo un endorsement per Biden — e ora segretario dei trasporti, ha annunciato sui social l’arrivo di due gemelli, Penelope Rose e Joseph August, tra le braccia sue e del marito Chasten Glezman Buttigieg, con cui è sposato dal 2018. «Chasten e io siamo più che grati per tutti i cari auguri che ci avete fatto da quando abbiamo dato la notizia che diventeremo genitori», ha scritto Buttigieg su Instagram. «Siamo felicissimi di dare il benvenuto a Penelope Rose e Joseph August Buttigieg».

Buttigieg e il marito, scrittore e già insegnante, hanno annunciato un mese fa di avere avviato le procedure per l’adozione, sempre sui social. Ma i dettagli erano pochi: «Da tempo cerchiamo di espandere la nostra famiglia», aveva scritto Buttigieg. «Il processo non è terminato e vi siamo grati per l’amore, il supporto e il rispetto per la privacy che ci tributate. Non vediamo l’ora di dirvi presto di più». Joseph è anche il nome del padre di Buttigieg, professore universitario morto poco prima che il figlio annunciasse la corsa alle primarie democratiche per la Casa Bianca.

Pete Buttigieg, già sindaco di South Bend, in Indiana, è stato il primo politico apertamente omosessuale a far parte di una squadra di governo (è segretario ai trasporti).

