DUE METRI SOPRA IL COVID – VANNO BENE LE MASCHERINE, MA LA COSA DAVVERO IMPORTANTE PER NON RISCHIARE DI ESSERE CONTAGIATI È IL DISTANZIAMENTO SOCIALE: UN METRO È IL MINIMO PER PROTEGGERSI, MA PER ESSERE SICURI MEGLIO DUE - IL “FINANCIAL TIMES” FA IL PUNTO DELLE RICERCHE SUI CONTAGI: NEI LUOGHI APERTI L’INFEZIONE VIENE TRASMESSA SOLO DAL 12,5% DEI CONTATTI, AL CHIUSO DA PIÙ DEL 75. E L’ARIA CONDIZIONATA…

Articolo del “Financial Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Sebbene non esista un modo sicuro per entrare in contatto con persone o ambienti potenzialmente infetti, le ricerche indicano alcuni principi generali da tenere a mente, riassume il FT. Tre fattori chiave determinano il rischio di esposizione: la vicinanza alle persone, la durata dell'esposizione e quanto è limitato l'ambiente. Il pericolo maggiore risiede laddove i tre fattori si sovrappongono.

"Il rischio maggiore è quello di trovarsi in prossimità di qualcuno in uno spazio interno per un periodo di tempo prolungato", ha detto Jeremy Rossman, docente senior onorario di virologia all'Università del Kent. La percezione del rischio e il rischio scientifico effettivo a volte si sono discostati, ha osservato. "Non credo che questo sia stato comunicato molto chiaramente".

Gli ambienti interni sono generalmente più pericolosi di quelli esterni, secondo gli studi e gli esperti, e forse più di quanto sia stato ampiamente compreso. "L'ambiente conta molto", ha detto Muge Cevik, medico e ricercatore in virologia all'Università di St Andrews. "Se si fa lo stesso raduno all'interno come all'esterno, la versione indoor sarà molto più ad alto rischio". Una ricerca giapponese che ha rintracciato i contatti di 110 persone con Covid-19 ha scoperto che l'infezione è stata trasmessa solo dal 12,5 per cento di coloro le cui uniche interazioni con gli altri erano all'aperto. Ma di coloro i cui unici incontri sono avvenuti all'interno, quasi il 75 per cento ha infettato gli altri.

Il motivo principale è ovvio: le goccioline respiratorie che si pensa portino il virus hanno una possibilità molto maggiore di disperdersi all'esterno in modo innocuo, soprattutto se ci sono brezze per portarle via. Così, mentre passare davanti a qualcuno per strada può portare a meno di 2 metri da un'altra persona, il rischio è ritenuto molto basso perché il tempo di esposizione a qualsiasi nuvola di virus che producono è minimo. Le stesse argomentazioni suggeriscono che le persone non dovrebbero essere eccessivamente preoccupate per i ciclisti e i corridori di passaggio, il cui respiro pesante ha causato molti sussulti nei parchi e sui sentieri.

I corridori possono espellere più aria con più forza, ma la loro velocità di movimento rende il tempo di contatto ancora più ridotto - e ha anche l'effetto di disperdere le loro goccioline su un'area più ampia. Dovrebbero comunque cercare di mantenere il più possibile la distanza. Le grandi epidemie sulle navi, comprese le navi da crociera e le portaerei americane e francesi, hanno sottolineato quanto il coronavirus possa essere contagioso durante un'esposizione prolungata e ravvicinata in condizioni ravvicinate. La distanza fisica minima richiesta tra le persone è un argomento di intenso dibattito.

Alcuni governi hanno ridotto le loro raccomandazioni a meno di 2 metri o sono sotto pressione per facilitare la ripresa economica. Uno studio pubblicato su The Lancet journal la scorsa settimana ha detto che le politiche di allontanamento di 1m o più sembrano essere "fortemente associate a un grande effetto protettivo", mentre le distanze di 2m "potrebbero essere ancora più efficaci". Gli studi iniziali di ricerca di contatti provenienti dalla Cina e dalla Francia suggeriscono che le famiglie sono l'ambiente quotidiano più soggetto a infezioni, seguite dai trasporti pubblici e dai ristoranti - anche se per essere sicuri occorrono più approfondimenti.

Il contatto in questi studi è risultato essere più basso in ambienti come i luoghi di lavoro, le scuole e le strutture sanitarie, dove la vicinanza tra le persone tendeva ad essere minore o il tempo di contatto più breve. Anche la ventilazione sembra svolgere un ruolo, non sorprende, con la mancanza di circolazione dell'aria dall'esterno che aumenta il rischio. Alcune prove iniziali suggeriscono che i sistemi di condizionamento dell'aria possono avere un ruolo nella diffusione della malattia in ambienti chiusi attraverso il ricircolo dell'aria infetta. In tal caso, sistemi ben mantenuti che portano aria fresca e che dispongono di filtri di alta qualità hanno maggiori probabilità di ridurre il rischio di trasmissione.

