BREAKING: Dozens of Interceptions made by Israel, there are Iranian missiles flying over the Western Wall in the Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/XqMfFXjgg7 — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 1, 2024

IDF, ESPLOSIONI CAUSATE DALLA CONTRAEREA, ATTACCO CONTINUA

APPELLO AI CIVILI: 'RESTATE IN SPAZI PROTETTI'

(ANSA) - "L'attacco dell'Iran sta continuando, rimanete in uno spazio protetto fino a nuovo ordine. Le esplosioni che state sentendo sono il risultato delle intercettazioni" dei missili o di frammenti caduti. E' il messaggio dell'Idf su Telegram aggiungendo che "la difesa aerea sta identificando e intercettando i lanci".

I DUE TERRORISTI, HA DETTO LA POLIZIA, SONO STATI 'NEUTRALIZZATI'. ATTENTATO A JAFFA, OTTO MORTI

(ANSA) - Otto civili sono stati uccisi in un attacco terroristico compiuto a Jaffa. Lo hanno detto i servizi di emergenza israeliani, citati dai media. L'attacco è stato compiuto da due uomini armati che hanno colpito a una fermata del metrò leggero. Le immagini dell'attacco, riprese dalle telecamere di sicurezza, sono sui media israeliani.

L'IRAN HA LANCIATO CENTINAIA DI MISSILI BALISTICI SU ISRAELE: ALLARME IN TUTTO IL PAESE

(ANSA)

Idf: «L'attacco iraniano avrà conseguenze, agiremo dove e quando decideremo»

«Proteggeremo i cittadini di Israele, questo attacco avrà conseguenze. Abbiamo piani, agiremo nel momento e nel luogo che sceglieremo». Lo ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari.

Soccorse due persone lievemente ferite dalle schegge dei razzi cadute su Tel Aviv

I servizi medici di emergenza di Israele, Magen David Adom, hanno segnalato due feriti lievi nell'attacco missilistico iraniano sul Paese. Lo riporta Times of Israel. I due sono rimasti feriti da schegge a Tel Aviv. Altre persone sono state invece curate per ferite lievi dopo essere cadute mentre correvano nei rifugi per ripararsi o per attacchi di ansia.

Khamenei è stato trasferito in un luogo sicuro in seguito all'attacco iraniano su Israele

Biden ordina di aiutare Israele e di abbattere i missili

«Il presidente e la vicepresidente monitorano l'attacco iraniano contro Israele dalla Situation Room e ricevono aggiornamenti. Il presidente ha dato indicazione all'esercito americano di aiutare Israele nella difesa e abbattere i missili che puntano verso Israele». Lo afferma Sean Savett, portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale.

400 missili lanciati dall'Iran contro Israele

L'Iran ha lanciato circa 400 missili verso Israele durante gli allarmi di incursione aerea, ha riferito martedì il Jerusalem Post. In precedenza, le Forze di difesa israeliane hanno affermato che le sirene antiaeree erano suonate in tutto Israele. I media avevano precedentemente riferito che circa 100 missili erano stati lanciati verso lo stato ebraico. Axios ha riferito, citando un alto funzionario della Casa Bianca, che gli Stati Uniti ritenevano che l'Iran si stesse preparando a lanciare un imminente attacco missilistico balistico contro Israele durante un'escalation nella regione.

Fonti dal Pentagono: «Anche gli Usa impegnati a respingere l'assalto missilistico iraniano su Israele»

Gli Stati Uniti sono impegnati a respingere l'attacco missilistico iraniano contro Israele. Lo hanno riferito fonti del Pentagono ad «Al Arabiya». L'attacco, attualmente in corso, e' stato confermato su X dal portavoce per i media in arabo delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichai Adraee.

Le sirene stanno risuonando in quasi tutto Israele. L'Iran ha lanciato decine di missili contro Israele in risposta alle uccisioni del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e del suo generale Nilforooshan, ed e' pronto a rispondere a qualsiasi rappresaglia da parte dello Stato ebraico. Lo si legge in una dichiarazione dei Guardiani della rivoluzione islamica. Nel frattempo il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc), in una dichiarazione, ha affermato che il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran ha approvato la decisione di colpire Israele.

Idf: «Non ci sono vittime»

L'Idf rende noto agli israeliani che l'attacco iraniano è in corso chiedendo loro «di rimanere in zone protette fino a ulteriore avviso». Le esplosioni che vengono udite in tutto il Paese sono il risultato o dell'intercettazione dei missili o dell'impatto dei razzi. A ora non ci sono vittime, precisa il servizio di primo soccorso Magen David Adom.

Smotrich: «L'Iran si pentirà di ciò che sta facendo»

«Come Gaza, Hezbollah e lo stato del Libano, l'Iran si pentirà di ciò che sta facendo». Lo ha scritto su X il ministro delle finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich.

Iran: «Se Israele risponderà militarmente affronterà una reazione più dura»

L'Iran, in una dichiarazione letta dalla tv di Stato, ha affermato di aver lanciato decine di missili balistici contro Israele. La dichiarazione avverte che «se Israele risponderà militarmente a questa operazione, affronterà una risposta più dura». La dichiarazione è stata letta mentre in Israele suonavano le sirene anti-aeree e si sentivano esplosioni a Tel Aviv e vicino a Gerusalemme.

Idf: «L'Iran ha lanciato missili in direzione di Israele»

«Poco fa missili sono stati lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele». Lo annuncia l'esercito israeliano dando istruzioni alla popolazione di seguire con precisione le istruzioni del fronte interno. «Entrate immediatamente nei rifugi non appena sentite le sirene», si legge nell'allarme dell'Idf.

Sirene d'allarme a Tel Aviv e nel centro di Israele

Le sirene di allarme anti missili stanno suonando a Tel Aviv e nel centro di Israele. Lo ha constatato l'ANSA sul posto e lo conferma l'Idf che in questa occasione ha inviato gli allarmi sui cellulari personali degli abitanti

«Dall'Iran lanciati almeno 102 missili»

Sono 102 i missili lanciati finora dall'Iran verso Israele. Lo riferisce il quotidiano israeliano «Jerusalem Post». Le sirene continuano a suonare in tutto il Paese. Sulle emittenti televisive israeliane vengono mostrate le immagini dell'abbattimento di missili balistici terra-terra iraniani dal sistema di difesa aerea Arrow.

Israele ordina ai residenti di Gerusalemme di andare nei rifugi

I residenti di Gerusalemme hanno ricevuto l'ordine di mettersi al riparo. L'ordine è stato inviato ai telefoni cellulari e annunciato dalla tv nazionale. Le stazioni televisive riferiscono di sirene che suonano in alcune parti di Gerusalemme e nel centro di Israele.

Attentato terroristico a Jaffa, a sud di Tel Aviv

I servizi di emergenza stanno rispondendo alle segnalazioni di una sparatoria con diverse vittime a Giaffa, nel sud di Tel Aviv. I fatti sono avvenuti a Jerusalem Street. La polizia - scrive il `Times of Israel´ - afferma che la sparatoria a Giaffa è un sospetto attacco terroristico. I medici affermano che ci sono diverse persone colpite. Un uomo - riferisce il quotidiano israeliano Haaretz - ha aperto il fuoco contro le persone in attesa in una stazione della metropolitana leggera a Giaffa

Biden vede Harris: «Aiutare Israele a difendersi dagli attacchi»

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha convocato una riunione con la vicepresidente Kamala Harris e i rispettivi consiglieri per la sicurezza nazionale. Biden e Harris «hanno esaminato lo stato dei preparativi degli Stati Uniti per aiutare Israele a difendersi dagli attacchi e proteggere il personale statunitense nella regione», afferma la Casa Bianca in una nota.

