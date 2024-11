DUE VOLANTI DELLA POLIZIA SI SONO SCONTRATE NEL QUARTIERE MONTE MARIO, A ROMA: UN AGENTE DI 32 ANNI È MORTO – LA VITTIMA ERA A BORDO DI UNA DELLE PATTUGLIE; FERITI ANCHE I DUE CONDUCENTI, UN UOMO PORTATO ALL'OSPEDALE SANTO SPIRITO E UNA DONNA AL SAN CAMILLO – LA DINAMICA DELL’INCIDENTE NON È CHIARA: LE DUE VOLANTI SI SONO SCONTRATE ALLE 5.10 DI QUESTA MATTINA A UN INCROCIO…

scontro tra due volanti della polizia a monte mario 4

(Adnkronos) - Aveva 32 anni e lavorava al distretto Primavalle, l'agente morto in un incidente tra due volanti alle 5.10 in via dell'Acquedotto del Peschiera, all'incrocio con viale dei Monfortani, a Monte Mario.

La vittima era a bordo di una delle pattuglie; feriti anche i due conducenti, un uomo portato all'ospedale Santo Spirito e una donna al San Camillo. Mentre è stato portato al San Filippo Neri l'altro passeggero, presumibilmente un fermato.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale del gruppo Monte Mario. Chiusa viale dei Monfortani, tra Acquedotto del Peschiera e Trionfale direzione Torrevecchia, e via dell'Acquedotto del Peschiera tra viale dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti direzione centro.

scontro tra due volanti della polizia a monte mario 5 scontro tra due volanti della polizia a monte mario 3 scontro tra due volanti della polizia a monte mario 2 scontro tra due volanti della polizia a monte mario 7 scontro tra due volanti della polizia a monte mario 6