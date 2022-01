DURANTE LA PANDEMIA GLI AMERICANI HANNO ADOTTATO MILIONI DI CANI. E ORA? - I CUCCIOLI SONO CRESCIUTI, E CON LORO ANCHE LE SPESE: CIBO, VETERINARI PESANO SUL BUDGET FAMILIARE, SOPRATTUTTO IN UNA FASE D'INCERTEZZA SUL FUTURO COME QUESTA - E CON LA FINE DELLO SMART WORKING ANDRANNO ABITUATI A RESTARE SOLI IN CASA...

Dagotraduzione dal Washington Post

Gli americani sono alla resa dei conti con i loro cani, cuccioli introdotti in famiglia durante la pandemia e che oggi pesano sui bilanci familiari.

Apollo, un labrador nero che vive a Silver City, sta complicando il budget del suo proprietario con il suo appetito vorace. A Los Angeles, l’allergia alle api di Zuri, un Chihuahua, è diventata la preoccupazione principale della padrona, che deve affrontarne le spese. A Sacramento, i proprietari del labradoodle Cowboy stanno cercando di addestrarlo a superare la sua ansia da separazione, che per adesso sfoga masticando scarpe.

Con il paese che vive nell’incertezza per via della variante Omicron, i milioni di americani che hanno accolto nelle loro case animali domestici sin dai primi giorni di restrizioni, nel marzo del 2020, devono affrontare nuove spese e sfide logistiche mentre cercano di prevedere il corso della pandemia e di prepararsi a tornare al lavoro e alle altre attività sociali.

Secondo l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), più di 23 milioni di famiglie americane, quasi 1 su 5 a livello nazionale, hanno adottato un animale domestico durante la pandemia.

E molti proprietari di cani hanno trascorso la pandemia coccolando i loro cuccioli. Fino a novembre, gli americani hanno speso 21,4 miliardi di dollari in prodotti per animali domestici non medici, più altri 28,4 miliardi in cibo per cani (dati Euromonitor International). Rover, una piattaforma di gig-economy che si concentra su pensioni e dog-sitter, ha fatturato 1557,1 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2021.

Ma adesso, molti proprietari devono affrontare migliaia di dollari di costi aggiuntivi mentre si preparano a tornare alla vita in presenza.

Gli asili nido e le pensioni per cani hanno liste d’attese lunghe mesi, alcuni animali appena adottati inoltre non sono pronti per la vita in pensione. Così molti proprietarie fanno appello a famiglie, amici e aziende per assicurarsi che i loro cani crescano al meglio, o almeno non passino la giornata da soli. I veterinari sono presi d’assalto. I pronto soccorsi hanno attese lunghissime.

«Se avevi un animale domestico prima della pandemia, avevi una routine, sapevi cosa stavi facendo», ha detto Garrett Smallwood, ceo di Wag, una piattaforma per animali. «Mentre, se hai adottato il tuo cucciolo durante la pandemia, stai costruendo questa routine insieme ora e stai imparando a lasciare il tuo cane da solo».

Danielle Diaz, un'impiegata del governo della contea a Silver City, NM, ha adottato Apollo, un Labrador retriever nero, come regalo di compleanno per se stessa nel luglio 2020. Aveva 4 settimane ed era stato svezzato troppo presto. Quando lo ha portato a casa per la prima volta, Diaz gli ha dato da mangiare una pasta di cibo per cuccioli schiacciata con acqua perché non era abbastanza grande per mangiare crocchette secche.

Quasi un anno e mezzo dopo, Apollo pesa 45 chili. Mangia 12 tazze di cibo per cani al giorno, un sacco di cibo per cani da 45 dollari da 18 chili ogni tre settimane.

L'adozione di Apollo è costata 80 dollari, ha raccontato Diaz, un investimento facile per un fedele compagno. Da allora ha speso probabilmente migliaia di dollari in più per lui. L'asilo nido costa 400 dollari al mese. Tra cibo, giocattoli, dolcetti e spese veterinarie - ha avuto diverse infezioni dopo aver mangiato escrementi di cervo e coniglio nel cortile - «praticamente tutti i miei soldi, tutto il mio stipendio, vanno a lui», ha detto Diaz.

Le spese aggiuntive sono state così tante che hanno complicato i piani di Diaz: stava risparmiando per comprare una casa con il compagno una volta finiti gli studi. «Non mi sono mai seduta a fare i conti, perché non voglio sapere quanto è in totale».

Molti proprietari di cani riferiscono di aver speso i soldi risparmiati durante la pandemia per i loro animali domestici.

Zuri, il chichuaua di un anno allergico alle appi, ha ribaltato il budget del proprietario Cheyenne Matthews-Hoffman la stessa settimana in cui è entrato in casa, quando ha ingoiato un’ape nel cortile di casa. In pochi istanti, gli occhi di Zuri si sono ribaltati e il cane è svenuto. Portato di corsa al pronto soccorso, dopo due ore era in perfetta forma. Ma al proprietario, che già aveva speso centinaia di dollari per preparare la sua casa per l’adozione di Zuri, il salvataggio è costato 600 dollari.

«Dopo aver pagato quel conto, ho pensato, devo trovare un veterinario che non sia così costoso», ha detto. «Ed era costoso perché si trattava di un'emergenza, o tutti gli appuntamenti dal veterinario sono così? Non ho fatto ricerche su quanto costano gli appuntamenti dal veterinario di emergenza. E poi ho dovuto cercare come sbarazzarmi delle api nel giardino».

L'alto costo di tali cure non è raro per le persone che hanno adottato animali domestici durante la pandemia, ha affermato Rebecca Axelrad, che gestisce l'organizzazione no profit Buddy's Healing Paws, che raccoglie fondi per aiutare a pagare le cure veterinarie di emergenza.

I proprietari di cani possono preventivare i costi in anticipo per cibo e giocattoli e le normali spese veterinarie, ma è più difficile per le spese mediche di emergenza.