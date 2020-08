19 ago 2020 19:49

EAT THE RAIN! – SORPRESA A OLTEN , IN SVIZZERA, DOVE PER UN DIFETTO DI UNA VICINA FABBRICA DELLA LINDT&SPRÜNGLI, È PIOVUTO CACAO DAL CIELO: PER UN MALFUNZIONAMENTO ALL'IMPIANTO DI AERAZIONE DELLA STRUTTURA, LEGATA ALLA TOSTATURA DELLE FAVE DI CACAO, È STATA LANCIATA IN ARIA UNA PARTE DELLA POLVERE DI CIOCCOLATO E…