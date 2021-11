“HO FATTO LA CACCA IN GARA A ROMA NEL 2016” – ALEX SCHWAZER SI CONFESSA A "LE IENE": "AL TRAGUARDO NON AVEVO PIÙ LA MERDA NELLE MUTANDE, CON L’ACQUA SI SISTEMA, POI IO AVEVO TEMPO PERCHÈ AVEVO MOLTO VANTAGGIO - LE SCOPATE? SONO UN MARCIATORE ANCHE NEL SESSO, SONO ABBASTANZA RESISTENTE, PERO’ SI CERCA ANCHE DI ESSERE VELOCISTI. MIA MOGLIE FINORA NON SI È LAMENTATA - HO RUBATO? UNA MERENDINA – NON MI SONO MAI DROGATO MA SONO ANDATO A MIGNOTTE - CAROLINA KOSTNER? NON LA SENTO DA ANNI…” – VIDEO