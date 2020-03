27 mar 2020 17:49

ECATOMBE ITALIA: QUASI 1000 MORTI IN UN GIORNO - CASI ATTUALI: 66.414 (+4.401) - DECEDUTI: 9.134 (+919) - GUARITI: 10.950 (+589) - RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA: 3.732 (+120) - TOTALE CASI: 86.498 (+5.959, +7,4%) - SECONDO GLI EPIDEMIOLOGI I DATI NON VANNO CONFRONTATI GIORNO PER GIORNO MA IN UN ARCO TEMPORALE PIÙ AMPIO, E IL TREND DEGLI ULTIMI GIORNI DICE CHE NONOSTANTE L’AUMENTO DRAMMATICO DEI DECESSI I NUOVI CONTAGI, A PICCOLISSIMI PASSI DIMINUISCONO