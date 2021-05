7 mag 2021 11:32

ECCO L'EFFETTO DEI "CATTIVI MAESTRI" - UN 18ENNE DI FANO SI E’ INCATENATO AL BANCO DI SCUOLA PER PROTESTA CONTRO LA MASCHERINA: SOSTENEVA CHE L’UTILIZZO ‘’E’ INCOSTITUZIONALE’’ – IL RAGAZZO E’ STATO PORTATO VIA DALLE FORZE DELL’ORDINE DOPO DUE ORE DI TRATTATIVE E RICOVERATO IN PSICHIATRIA – SECONDO ALCUNI SAREBBE STATO SUGGESTIONATO DA UN SUO AMICO 50ENNE…