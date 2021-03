ECCO COME E’ MORTA SHEENA: "L'AUTO DELLA POLIZIA CORREVA A 100 ALL'ORA” - PER I CONSULENTI DELLA FAMIGLIA DELLA 14ENNE ITALIANA DI ORIGINE SINTI MORTA IN UN INCIDENTE MENTRE SI TROVAVA IN MACCHINA CON LA SUA FAMIGLIA, LA VOLANTE ANDAVA TROPPO VELOCE. IN QUEL TRATTO C'È IL LIMITE DEI 30 KM ORARI - SI’, MA LA POLIZIA ERA IMPEGNATA NELL’INSEGUIMENTO DI DUE RAPINATORI...

Due auto accartocciate. Una, la Punto di colore grigio metallizzato, finita con la parte posteriore su un albero. L' altra, la volante della polizia stradale, con il muso contro l' utilitaria.

È questa la scena davanti alla quale si sono trovati i primi soccorritori dell' incidente dello scorso primo marzo in cui è morta Sheina Lossetto, l' adolescente di 14 anni che si trovava in macchina con la sua famiglia. I primi rilievi sul luogo dell' incidente fissano a circa 100 chilometri orari l' andatura della volante della polizia stradale. Lo sostengono i consulenti dei Lossetto: Fabrizio Ceramponi e Francesco Di Gennaro. I due ingegneri hanno eseguito un sopralluogo sulla strada in cui è morta Sheina, via di Salone, a Settecamini. Insieme a loro anche l' avvocato Roberto Pacini, legale della famiglia. Una versione quella dell' alta velocità che, ovviamente, dovrà essere confortata dalla ricostruzione cinematica dello scontro.

«Su quel tratto di strada si poteva andare a 30 all' ora e lo indica un cartello sulla corsia che stava percorrendo la volante. A determinare quella possibile velocità ci si arriva dai danni provocati alle auto che abbiamo potuto vedere in un video. La volante ha invaso la corsia dei Lossetto. I Lossetto hanno raccontato che la loro velocità era bassa » , dice Fabrizio Ceramponi.

La violenza dello scontro risulta anche da un video che mostra i minuti successivi all' impatto, in cui sono rimasti feriti gravemente il padre e il fratello di Sheina, ancora ricoverati ma non più in pericolo di vita. Fratture in tutto il corpo anche per i poliziotti e per la mamma di Sheina che dovrà essere operata al setto nasale. Nel video si vedono le due auto schiacciate una contro l' altra. La volante ha perso aderenza e ha invaso la corsia opposta, in curva. Attorno ai mezzi ci sono i parenti disperati che sentono le urla provenire dalla Punto. Lì dentro c' era ancora tutta la famiglia Lossetto.

La volante stava inseguendo due rapinatori che a Tivoli avevano rubato dalla macchina di una tabaccaia sigarette per 4mila euro e una borsa con 130 euro. «Nel nostro sopralluogo abbiamo accertato la planimetria del tracciato stradale - spiega Ceramponi - e non sono stati rilevati residui gommosi di pneumatici ». Dai tachimetri delle auto e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero arrivare altre conferme o smentite a questi primi rilievi. La procura ha nominato come consulente tecnico d' ufficio un colonnello dell' esercito che analizzerà le due auto sequestrate. Le indagini sullo scontro sono seguite dai carabinieri di Tivoli e sono coordinate dal sostituto procuratore Antonio Clemente.

«Il nostro intento è lo stesso della procura, quello di ricercare le cause e le responsabilità di quanto accaduto e cioè conoscere la verità. Si è trattato sicuramente di decimi di secondo. Un tempo impercettibile - dice l' avvocato Roberto Pacini - che non ha lasciato la possibilità di una reazione al padre di Sheina, alla guida dell' auto. Credo che nessuno di loro si sia reso conto di cosa stesse accadendo».

