ECCO COSA FARE SE SI RISULTA POSITIVI AL COVID ALL'ESTERO - IN ITALIA L'ISOLAMENTO PER I POSITIVI RESTA OBBLIGATORIO E CHI HA CONTRATTO IL VIRUS È COSTRETTO A RESTARE A CASA O IN ALBERGO PER ALMENO 7 GIORNI (A SPESE PROPRIE) - MA IN EUROPA CI SONO REGOLE DIVERSE A SECONDA DEL PAESE: IN SPAGNA E NEL REGNO UNITO I POSITIVI POSSONO CIRCOLARE LIBERAMENTE SENZA LIMITAZIONI, MENTRE IN FRANCIA RESTA L'OBBLIGO DEL GREEN PASS PER ENTRARE NEL PAESE E SE CI SI AMMALA, È OBBLIGATORIO L'ISOLAMENTO PER 7 GIORNI...

Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

isolamento covid

NEL NOSTRO PAESE - QUARANTENA IN HOTEL FINO AL TAMPONE NEGATIVO

In Italia l'isolamento per i positivi resta obbligatorio. Se si prende il Covid in viaggio, anche se a pochi chilometri da casa, si resta bloccati almeno per 7 giorni.

Dunque, se un tampone rivela la positività ci si deve fermare, nella casa di vacanza o nell'hotel in cui ci si trova, a proprie spese, fino a tampone negativo, anche da asintomatici. I Covid hotel ormai sono dismessi quasi ovunque.

Vietato in teoria anche salire su un'auto da soli e tornare a casa. Familiari o amici con cui si viaggia, invece, se vaccinati, possono muoversi indossando la Ffp2.

covid spagna

IN SPAGNA - IN GIRO DA POSITIVI SI PUÒ RACCOMANDATA LA MASCHERINA

Da Madrid alle Canarie, da Barcellona alle Baleari, svicolare da positivi è certamente a portata di mano. Per salire su aerei, treni, navi o bus non serve più nè Green Pass nè test e ai positivi è solo raccomandato di evitare al massimo le interazioni sociali e usare la mascherina.

Dunque, anche da positivi, se ci si sente in condizione di viaggiare, ci si può muovere e tornare a casa. Qualsiasi pronto soccorso o presidio medico pubblico è anche a disposizione dei turisti che ne avessero bisogno.

COVID UK

NEL REGNO UNITO – NESSUN LIMITE AI CONTAGIATI SI PUÒ SALIRE ANCHE SULL'AEREO

Nel Regno Unito ormai da tempo non esiste più alcuna limitazione se non quella del buon senso. I positivi possono circolare liberamente. Dunque nessun problema per chi, in Inghilterra per vacanza, dovesse contagiarsi.

Si può rimanere in casa o in hotel fino a quando si ritiene, andare in giro appena ci si sente meglio, e prendere l'aereo quando è previsto. Le autorità sanitarie raccomandano soltanto di rimanere a casa e di evitare contatti stretti con persone fragili per 5 giorni e portare la mascherina.

covid francia

IN FRANCIA – SI ENTRA CON IL GREEN PASS O TEST NEGATIVO PER I NO VAX

È uno dei pochi Paesi europei in cui per entrare serve ancora il Green Pass se si è vaccinati con ciclo completo o un test negativo se non si è vaccinati. Ma per chi vuole andare in vacanza in Francia meglio dotarsi di assicurazione. Se ci si ammala, è obbligatorio l'isolamento per 7 giorni che diventano 5 senza sintomi e con un test negativo) e la sistemazione, in casa o hotel, è a carico del turista. Non sono previste strutture pubbliche per ospitarli, solo gli ospedali in caso di necessità. Impossibile rimettersi in viaggio se non ci si è negativizzati.

isolamento covid

IN GRECIA – CINQUE GIORNI IN ISOLAMENTO E MISURE PER I CONTATTI STRETTI

Isolamento obbligatorio almeno per cinque giorni, a partire da quello successivo alla diagnosi, per chi si scopre positivo in Grecia. Il turista dovrà sbrigarsela da solo, provvedendo a trovare una struttura dove osservare la quarantena.

Vietato rientrare in Italia, per amici o familiari a contatto obbligatoria la mascherina per 10 giorni. L'ambasciata suggerisce di compilare sempre il modulo Passenger locator form necessario per ottenere il certificato di tampone negativo e poter ripartire.

coronavirus covid usa

NEGLI STATI UNITI - SERVONO VISTO D'INGRESSO E CERTIFICATO DI VACCINAZIONE

Vacanze o viaggio d'affari, senza vaccino negli Stati Uniti non si entra, tranne che per i minorenni. Gli Usa hanno tolto l'obbligo di test negativo 48 ore prima dell'arrivo ma oltre all'Esta (il visto di ingresso) serve il certificato di vaccinazione. Ed è assolutamente consigliato partire con un'assicurazione in tasca. Se ci si ammala, cinque giorni di isolamento (e dunque di sistemazione a proprie spese) sono obbligatori e l'assistenza sanitaria è a pagamento. Non si potrà tornare in Italia senza essere prima guariti.