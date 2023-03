ECCO COSA SUCCEDE QUANDO DAI TUTTO A UN CAPO A CUI NON FREGA UN CAZZO DEI PROPRI DIPENDENTI - CONTINUANO LE PURGHE DI ELON MUSK: IL MILIARDARIO SVALVOLATO HA LICENZIATO ALTRI 200 TRA INGEGNERI E IMPIEGATI DI TWITTER - TRA I LICENZIATI C'È ANCHE ESTHER CRAWFORD, DIVENTATA FAMOSA PER UNA FOTO IN CUI DORMIVA SUL PAVIMENTO DELL’UFFICIO DI TWITTER - CRAWFORD E ALTRI DEL SUO TEAM HANNO SCOPERTO DEL LICENZIAMENTO DOPO CHE...

TWITTER ELON MUSK

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per www.lastampa.it

La scure di Elon Musk […] si abbatte nuovamente su Twitter, comprata in autunno per 44 miliardi di dollari. Il miliardario di origine sudafricana non risparmia nessuno, nemmeno quelli che si sentivano ormai entrati nel cerchio magico del patron di Tesla. Duecento fra ingegneri e impiegati sono stati licenziati nel weekend.

esther crawford dorme negli uffici di twitter

Fra questi c’è anche Esther Crawford, capo esecutivo della divisione che si occupa degli abbonamenti a Twitter Blue, […] diventata famosa per una foto postata sul social in cui dormiva avvolta nel sacco a pelo sul pavimento dell’ufficio nel quartier generale di Twitter a San Francisco nei giorni seguenti a un’email che Musk aveva inviato ai dipendenti di tutte le divisioni – in America e in Europa – sulla necessità di lavorare senza sosta per dare nuova linfa al social network piegato dai debiti. […]

Crawford e altri del suo team hanno scoperto del licenziamento nel weekend dopo che sono stati di fatto espulsi dal sistema informatico dell’azienda: l’email è stata bloccata e cancellata, e il badge per accedere alla sede e ai vari servizi è stato annullato. Stesso destino e modalità identiche di comunicazione lo ha avuto Martijn de Kuiper, product manager basato in Olanda. «Ho scoperto che la mia esperienza era finita quando ho tentato di accedere al mio computer, l’account era stato bloccato». […]

ESTHER CRAWFORD

Domenica sera Esther Crawford era stata criticata da centinaia di frequentatori dei social network che denunciavano come la sua dedizione a Musk e ai nuovi ritmi di lavoro non fossero serviti a risparmiarle il benservito. Alcuni l’hanno accusata di essere stata troppo ossequiosa, altri invece hanno sottolineato di essere rimasti choccati nello scoprire che «nemmeno dormire in ufficio è servito a qualcosa». […] Crawford era una dei pochi dirigenti che Musk non aveva portato dalle sue altre compagnie, Tesla, Space X e la Boring Co.

I nuovi licenziamenti sembrano un segnale che Musk sta incontrando delle difficoltà a raggiungere il pareggio di bilancio che era l’obiettivo che si era prefissato per i primi mesi quando ha acquisito Twitter. Finora ci sono stati ben otto riduzioni della forza lavoro e il social network è sceso da circa 7500 dipendenti in autunno a circa 2000. I tagli sono stati del 73%.

elon musk

[…] Secondo le sue previsioni alle difficoltà finanziarie si unirà quella della disaffezione degli utenti: nel 2022 Twitter aveva 368 milioni di utenti, ma entro il 2024 ne perderà 32 milioni. I motivi sono legati all’aumento di contenuti «fake» e tossici oltre che ai numerosi guasti aumentati negli ultimi mesi. […]

ELON MUSK elon musk