1 mar 2023 17:50

ECCO PERCHÈ ROMA È PIENA DI MONNEZZA – UN NETTURBINO DELL’AMA HA PRESENTATO 51 CERTIFICATI MEDICI PER UNA SERIE DI MALATTIE CHE AVEVANO SOLO UNA CURA: “BISOGNO DI RIPOSARE” – SUL CASO LA PROCURA DI ROMA INDAGA PER TRUFFA E FALSO. I MEDICI CHE AVREBBERO ESENTATO IL NETTURBINO DAL PROPRIO LAVORO, CHIAMATI A TESTIMONIARE, NEGANO DI AVERLO VISITATO. SECONDO L’ACCUSA L’UOMO, PER NON ANDARE AL LAVORO, AVREBBE FALSIFICATO I CERTIFICATI…