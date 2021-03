Erin Brodwin e Shayanne Gal per https://it.businessinsider.com/

eroina

Come sa chiunque abbia bevuto una tazza di caffè, non tutte le droghe sono ugualmente dannose. La caffeina, la sostanza psicoattiva più consumata sulla terra, non è un pericolo per la salute umana.

Per dare alle persone un’idea delle sostanze più pericolose, un team di psichiatri, chimici e farmacologi del Royal College of Psychiatrists del Regno Unito le ha sistematicamente classificate in base a tre fattori: quanti danni fisici causano, quanto creano dipendenza e quanto nel suo insieme, usando come parametri cose come i costi sostenuti dalla sanità. Hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista medica The Lancet.

ragazzi che fumano eroina

La seguente classifica si concentra sulla dipendenza. I ricercatori hanno ulteriormente suddiviso questa categoria in tre fattori che determinano quanto qualcosa provochi dipendenza.

1. Piacere, l’euforia che un utente prova grazie alla droga; dipendenza psicologica

2. Il desiderio che un utilizzatore sperimenta quando la droga viene sospesa

3. Dipendenza fisica, mal di testa o altri sintomi fisici che un utilizzatore sperimenta quando la droga viene sospeso

eroina

Ecco le droghe che più provocano dipendenza:

1. L’eroina si è classificata al primo posto nell’elenco in termini di dipendenza.

La droga ha ricevuto un totale di tre su tre in termini di piacere, desiderio e dipendenza fisica.

2. La cocaina ha ricevuto un tre su tre in termini di piacere.

Tuttavia, è stata ritenuta leggermente meno capace di creare dipendenza psicologica rispetto all’eroina e circa la metà meno capace di provocare dipendenza dal punto di vista fisico.

cocaina

3. In termini di dipendenza psicologica, la nicotina è stata classificata quasi alla pari della cocaina.

La nicotina ha ricevuto 2,6 su 3 rispetto al 2,8 della cocaina. Ma è stata anche ritenuta meno piacevole e molto meno coinvolgente fisicamente.

4. I barbiturici sono farmaci sedativi che una volta erano ampiamente prescritti per l’ansia.

Questa categoria include farmaci di marca come Amobarbital e Thiopental. I barbiturici hanno ottenuto due su tre per la dipendenza complessiva – sono stati classificati come meno piacevoli e meno capaci di creare dipendenza fisiologicamente e fisicamente rispetto alla nicotina, all’eroina e alla cocaina.

5. L’alcol è stato considerato meno capace del tabacco di creare dipendenza dal punto di vista psicologico.

tabacco

Alcol e tabacco sono stati classificati alla pari in termini di “piacere” della loro dipendenza, tuttavia, ricevendo un 2,3 su 3. Alcol e tabacco hanno anche un punteggio di dipendenza fisica simile nel complesso.