1. SCONTRO TRA MOTOSCAFO E VELIERO IN COSTIERA AMALFITANA, MORTA UNA TURISTA AMERICANA

Una turista americana è morta nel pomeriggio di ieri nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana, a causa di un incidente avvenuto, per motivi in corso di accertamento, tra un veliero di 40 metri con a bordo circa 80 persone, tedeschi e americani, che festeggiavano un matrimonio e un motoscafo di 9 metri dove si trovava la vittima insieme al marito, ai due figli piccoli e allo skipper.

L'impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare la turista che sarebbe finita nell'elica, riportando ferite multiple su tutto il corpo. Il marito ha riportato una lesione a un arto, ed è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Illesi i due figli della coppia, che si trovavano a bordo. Lievemente ferito lo skipper dell'imbarcazione che era stata noleggiata.

[…] Dopo l'incidente la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, anche grazie al supporto di imbarcazioni private. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la donna, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. […]

2. TURISTA MORTA IN COSTIERA AMALFITANA, ERA UN'EDITRICE AMERICANA

(ANSA) - Si chiamava Adrienne Vaughan la turista statunitense (e non inglese come si era appreso ieri) che ha perso la vita ieri pomeriggio nell'incidente in mare avvenuto in Costiera Amalfitana. La donna, come riportano alcuni organi di stampa, era presidente del Bloomsbury USA, sussidiaria americana della Bloomsbury Publishing, casa editrice britannica che ha editato i romanzi di Harry Potter.

La turista, 45 anni, era a bordo di un motoscafo con conducente insieme al marito Mike, alla figlia di 12 anni e al figlio di 8 anni. Dopo aver visitato Roma avevano deciso di soggiornare in Costa d'Amalfi. Ma ieri pomeriggio, durante un'escursione in mare, qualcosa non è andato per il verso giusto. L'imbarcazione presa a noleggio con conducente, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con il "Tortuga", un veliero di 45 metri utilizzato per eventi esclusivi. A bordo, infatti, vi erano un'ottantina di turisti stranieri che stavano festeggiando un matrimonio.

L'impatto è stato violentissimo: Vaughan è finita in acqua nei pressi delle eliche, riportando lesioni profonde e gravi che ne hanno provocato la morte. Il marito Mike ha riportato una contusione alla spalla e qualche ferita per la quale è stato medicato, insieme ai due figli (rimasti illesi) presso l'ospedale di Ravello.

Lo skipper del motoscafo, invece, ha riportato una ferita ad un braccio. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto di Amalfi che, anche grazie al racconto dei testimoni, dovrà provare a ricostruire la dinamica della tragedia. I conducenti delle due imbarcazioni (che sono state poste sotto sequestro) sono stati sottoposti ai test tossicologici.

