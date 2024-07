ECO TERRORISTI, JIHADISTI O SPIE RUSSE: DIETRO I SABOTAGGI AI TRENI IN FRANCIA POTREBBERO ESSERCI MANINE DIVERSE - L’OPERAZIONE CONTRO LA RETE FERROVIARIA PUÒ ESSERE STATA CONDOTTA DA MOVIMENTI ORGANIZZATI, CELLULE CREATE AD HOC PER LA MISSIONE, ELEMENTI RECLUTATI DA AVVERSARI DELLA FRANCIA (ISRAELE ACCUSA L'IRAN MA GLI 007 TENGONO D'OCCHIO ANCHE I RUSSI) - CHI HA AGITO SAPEVA COSA FARE, MAGARI HA SFRUTTATO COMPLICITÀ INTERNE, SUGGERIMENTI DA PARTE DI INDIVIDUI CHE HANNO "STUDIATO" IL SISTEMA FERROVIARIO...

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

sabotaggio dei treni tgv in francia 1

Un’azione massiccia e coordinata […] Il sabotaggio della rete dei treni, anche con sistemi relativamente semplici, ha una tradizione. C’è una lunga serie di episodi a livello globale, con protagonisti diversi. Sono apparsi nel tempo la rete Carlos, gli eco terroristi, i neonazisti, i criminali comuni, i qaedisti e molti altri. Nel 2008 vi furono attacchi ben strutturati da formazioni di estrema sinistra in Francia, atti ripetuti poi anche in epoche più vicine in altri Paesi, come la Germania. E questi precedenti spingono alcuni a indicare nuovamente questa pista, ricordano un recente appello alla «rivolta globale». Il governo è più prudente, invita alla «cautela».

sabotaggio dei treni tgv in francia 3

[…] La tattica impiegata per fermare i Tgv permette anche di «nascondersi», non è necessario rischiare i propri elementi. Può seguire una rivendicazione attendibile ma anche esserci uno schermo dietro la quale si nasconde il vero responsabile. […] è una tecnica che può incidere in profondità: sul piano logistico, economico, sociale e psicologico.

sabotaggio dei treni tgv in francia 2

È un colpo propagandistico reso ancora più ampio dalla concomitanza delle Olimpiadi, evento considerato ad alto rischio per le tante minacce reali e potenziali. Le forze di sicurezza hanno adottato misure su misure a tutela degli atleti, delle gare, della cerimonia e di qualsiasi sito che diventi un bersaglio. Ma è impossibile «coprire» tutto, anche perché spesso la violenza investe luoghi comuni e non obiettivi simbolici. […] I jihadisti sono nell’ombra, il terrore di matrice «interna» può aver deciso di uscire allo scoperto.

sabotaggio dei treni tgv in francia 5

L’operazione contro la rete ferroviaria può essere stata condotta da movimenti organizzati, cellule create ad hoc per la missione, elementi reclutati da avversari della Francia. Chi ha agito sapeva cosa fare, magari ha sfruttato complicità interne, suggerimenti da parte di individui che hanno «studiato» il sistema ferroviario. I roghi sono avvenuti nei punti «giusti», vicino a biforcazioni. […] Il timore di sabotaggi (in genere) è stato più volte evocato in queste settimane e vi sono stati alcuni arresti collegati dagli investigatori a una matrice russa.

sabotaggio dei treni tgv in francia 4

Da quando è deflagrato il conflitto in Ucraina, le linee ferroviarie dei due contendenti sono diventate target di raid, di attacchi condotti da resistenti (anche in Bielorussia), di mosse clandestine. Al tempo stesso indagini in Polonia e Germania hanno svelato come i servizi di Mosca abbiano ingaggiato elementi per ostacolare il flusso di rifornimenti verso Kiev. […]

SABOTAGGIO DEI TRENI IN FRANCIA