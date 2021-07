GLI EFFETTI POSITIVI DELL’ISOLAMENTO DA PANDEMIA: A 15 ANNI DALL’ULTIMO LAVORO DIANA ROSS SCODELLA UN NUOVO DISCO – UNA SORTA DI COMPENDIO DELLA SUA CARRIERA CON TANTO DI RINGRAZIAMENTI CANTANTI AL MONDO: “THANK YOU” USCIRÀ IL 10 SETTEMBRE MENTRE IL PRIMO SINGOLO È GIÀ DISPONIBILE – “QUESTA RACCOLTA DI CANZONI È IL MIO REGALO CON CUI A VOI TUTTI ESPRIMO RICONOSCENZA E AMORE. QUANDO SENTIRETE LA MIA VOCE, SENTIRETE IL MIO CUORE…” - VIDEO

Francesco Semprini per "la Stampa"

diana ross thank you

Ecco uno di quei casi in cui la pandemia si è dimostrata di non essere solo foriera di sofferenza, distanziamenti e costrizioni fisiche. Nel caso di Diana Ross la reclusione imposta per colpa del virus è stata l' occasione per fermare il nastro della vita e, dopo 15 anni, dar forma a una nuova produzione artistica, considerata anche un po' il compendio della sua carriera. E con tanto di ringraziamenti cantati al mondo intero.

È nato così Thank You il nuovo album, che sarà pubblicato il 10 settembre su etichetta Decca Records / Universal Music. «Questa raccolta di canzoni è il mio regalo con cui a voi tutti esprimo riconoscenza e amore - scrive la 77 enne artista di Detroit in un comunicato stampa -. Sono eternamente grata per aver avuto l' opportunità di registrare questo disco in questo momento».

diana ross 6

Thank You è anche il primo singolo estratto dall' album, disponibile dal 17 giugno sulle piattaforme digitali.

«Quando sentirete la mia voce, sentirete il mio cuore. Lasciate che l' amore vi guidi», chiosa la regina del Rhythm & Blues rivolgendosi a famiglia, amici e pubblico considerati tutti parte integrante della storia della sua vita.

L' album, registrato nel suo studio privato, vuole essere essenzialmente un messaggio potente e inclusivo di amore e unione. Si tratta di 13 brani che ha realizzato assieme nomi importanti nel panorama artistico musicale come Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes e ack Antonoff, già al fianco - tra le altre - di star come Lorde, Taylor Swift e St. Vincent. Nella raccolta sono presenti anche i brani If the World Just Danced , All Is Well, In Your Heart e Beautiful Love.

diana ross

La nuova produzione dell' icona della musica "black" a stelle e strisce, ex componente delle Supremes (tra i progetti di maggiore successo della Motown e uno dei gruppi femminili ad aver venduto di più a livello globale nella storia del pop-rock), arriva a distanza di quindici anni dal precedente I love you. Un gioco di titoli che sembra legare a doppio filo le due produzioni a distanza di cinque lustri l' una dell' altra. Sono inoltre passati più di venti anni dall' uscita del suo ultimo album composto da soli inediti.

diana ross 10

Oltre all' annuncio, la cantante ha anche condiviso con il suo pubblico la lista dei brani, appunto, e un video con cui racconta i successi della sua carriera.

diana ross 1 diana ross 9 diana ross 5 diana ross 3 diana ross 2 diana ross 1 diana ross 2 diana ross e michael jackson