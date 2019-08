EL PASO E CHIUDO – LA MADRE DI PATRICK CRUSIUS, IL KILLER DELLA STRAGE AL WALMART IN TEXAS, AVEVA AVVERTITO LA POLIZIA! LA DONNA AVEVA CONTATTATO GLI AGENTI DI ALLEN, LA CITTÀ DOVE VIVE LA FAMIGLIA DI PATRICK, PERCHÉ ERA PREOCCUPATA CHE IL FIGLIO POSSEDESSE UN FUCILE D’ASSALTO. L’UFFICIO LE RISPOSE CHE… - VIDEO

Da www.ansa.it

el paso

La madre del killer di El Paso, il 21enne Patrick Crusius, chiamò la polizia settimane prima della sparatoria perchè preoccupata dal fatto che il figlio possedesse un fucile d'assalto. Lo rivelano i legali della famiglia, secondo quanto riporta la Cnn. La donna contattò la polizia di Allen, la città texana di residenza, e l'ufficio a cui fu trasferita le rispose che alla sua età il figlio poteva legalmente acquistare un'arma del genere.

