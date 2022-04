ELISABETTA, FACCELE VEDE'! – LA GREGORACI ACCENDE I SOGNI PORCELLINI DEI SUOI FOLLOWER SCODELLANDO UN’IMMAGINE PICCANTINA SUI SOCIAL: L’EX SIGNORA BRIATORE HA PUBBLICATO UNO SCATTO IN TOPLESS IN CUI IL SENO È COPERTO SOLO DAL BRACCIO – E I FAN SI SCATENANO: “MA FLAVIO TI HA MAI VISTO COSÌ NUDA?”

elisabetta gregoraci

Elisabetta Gregoraci senza veli. La conduttrice si mostra su Instagram in topless, coperta solo dalla mano e con addosso solo un paio di jeans e un vistoso cappello nero. Inutile dire che sotto alla foto, i commenti non mancano. "Innamorata persa di te", scrive un'utente mentre un altro gli fa eco: "Pazzesca".

E ancora: "Dea", "Che buongiorno oggi". Nonostante il suo continuo sorriso, la showgirl ex moglie di Flavio Briatore non ha nascosto la sua preoccupazione per l'Ucraina. "Tutte queste immagini della guerra, dei bambini, di questa gente che sta soffrendo, mi hanno destabilizzato - ha commentato la Gregoraci -. Stiamo cercando di aiutare questa popolazione che sta soffrendo così tanto in tutti i modi possibili e immaginabili, però, veramente, questa cosa mi ha terribilmente colpita e sto passando delle giornate in cui sto molto male".

ELISABETTA GREGORACI AL MANEGGIO

E infine: "Bisogna aiutare, l’unione fa la forza, dare sostegno: fatelo in tutti i modi, comprando ciò di cui hanno bisogno, cercando di mandare loro più cose possibili e speriamo che questa situazione terribile possa finire al più presto".

