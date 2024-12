EMANUELA ORLANDI È STATA PORTATA A LONDRA DOPO IL RAPIMENTO? - A "FARWEST", IN ONDA STASERA SU RAITRE, UN EX DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA RIVELA DI AVER ORGANIZZATO UN VOLO DIRETTO NELLA CAPITALE INGLESE, CHIESTO DAL VATICANO AI SERVIZI SEGRETI ITALIANI, POCHI GIORNI DOPO LA SCOMPARSA DELLA RAGAZZA - IL NOME DEI PASSEGGERI È IGNOTO: A BORDO CI SAREBBERO STATE DUE DONNE E DUE UOMINI - I DOCUMENTI SCODELLATI DA FITTIPALDI NEL 2017 SECONDO CUI LA ORLANDI ABBIA VISSUTO PER ANNI A LONDRA E L'IPOTESI SECONDO CUI EMANUELA FOSSE INCINTA... - VIDEO: CLIP ESCLUSIVA DELL'INCHIESTA

L'INCHIESTA DI FARWEST SU EMANUELA ORLANDI A LONDRA

1. CASO ORLANDI: A FARWEST UNA TESTIMONIANZA ESCLUSIVA SUL VOLO A LONDRA DI EMANUELA

clip dell inchiesta di farwest su emanuela orlandi

“Un’intervista esclusiva , una testimonianza chiave sul caso di Emanuela Orlandi, la 15enne cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno del 1983 a Roma. A rilanciare la pista del volo organizzato dai servizi per condurre la ragazza a Londra ,è un ex dipendente del ministero della difesa che parla per la prima volta in tv a FarWest, la trasmissione di inchiesta ideata e condotta da Salvo Sottile, in prima serata su Rai Tre .

L’indiscrezione di un viaggio aereo organizzato su richiesta del Vaticano al governo italiano poche settimane dopo la scomparsa della Orlandi, era l’agosto del 1983, è emersa di recente dal fratello di Emanuela, Pietro, che sarà ospite questa sera della trasmissione di Sottile.

emanuela orlandi

Nel reportage da Londra, l’inviato di FarWest Tommaso Mattei è andato a verificare tutti gli indizi, i luoghi e i nomi che portano alla pista inglese, intervistando tra gli altri anche l’ex arcivescovo di Canterbury George Carey. Inoltre, l'inviato riceve una telefonata in cui un’ex agente dei servizi segreti fornisce nuovi indizi sui presunti spostamenti di Orlandi nella capitale britannica .

Inoltre l’inchiesta si concentra sulla figura di Marco Accetti con un identikit approfondito dell’uomo che dal 2013 si autoaccusa del rapimento di Emanuela, grazie alle testimonianze inedite di alcune sue ex compagne. Il ritratto che ne esce, supportato da documenti e carte classificate che FarWest ha potuto visionare , è quello di un omicida che era solito adescare minorenni negli stessi luoghi frequentati da Emanuela, e che potrebbe anche essere entrato in un giro di pedofilia”, così in una nota l’ufficio stampa di FarWest.

Marco Accetti

FarWest, in onda questa sera ore 21,25 RaiTre, è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme alle inviate e agli inviati Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iati', Maria Laura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei.

2. CASO ORLANDI, UN EX DIPENDENTE DELLA DIFESA: «ORGANIZZAI UN VOLO DEI SERVIZI SEGRETI PER LONDRA, DOPO LA SCOMPARSA DI EMANUELA»

Estratto dell’articolo di Fabrizio Peronaci per www.corriere.it

presunto rendiconto vaticano su emanuela orlandi

Il sospetto di un volo segreto in Inghilterra per nascondere Emanuela e nuove testimonianze sull'«uomo nero» Marco Accetti, che consegnò il flauto riconosciuto dalla famiglia. La trasmissione Far West, in onda venerdì 6 dicembre alle 21.25, su Rai3, torna a indagare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, con documenti e testimonianze inedite. Con Salvo Sottile, a confrontarsi sui contenuti dell'inchiesta il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi.

La prima rivelazione annunciata è l’intervista esclusiva a un ex dipendente del ministero della Difesa che parla di un volo dei servizi segreti chiesto dal Vaticano al governo italiano poche settimane la scomparsa della figlia quindicenne del messo pontificio. «Fu chiesto a me di organizzarlo» ha spiegato il funzionario, il cui nome viene tenuto coperto.

Ostello dei Padri Scalabriniani di londra 1

A bordo ci sarebbero state due donne e due uomini, ma non sono emersi riscontri sulla loro identità. Di un trasferimento di Emanuela Orlandi a Londra il Corriere aveva parlato tempo fa, in seguito a rivelazioni secondo le quali la ragazza sarebbe passata prima in Corsica e poi nella capitale inglese, nel quartiere di South Kensington. Anche in questo caso, sono però mancate conferme. A Far West inoltre saranno visionate alcune chat e mail sempre sulla pista londinese, in una delle quali si fa cenno a una gravidanza.

L'ulteriore approfondimento riguarda Marco Accetti, il fotografo e regista indipendente romano, reo confesso, che è uscito allo scoperto nel 2013, autoaccusandosi del rapimento di Emanuela e di Mirella Gregori. Lo stesso Accetti, in tempi recenti, ha dimostrato di sapere che la bara con la salma di Katy Skerl, la 17enne uccisa a Grotteferrata pochi mesi dopo la scomparsa delle due quindicenni, era stata rubata al cimitero Verano.

EMANUELA ORLANDI

Anche grazie alle testimonianze inedite di alcune sue ex compagne, «il ritratto che ne esce, supportato da documenti e carte classificate, è quello di un omicida che era solito adescare minorenni negli stessi luoghi frequentati da Emanuela», fanno sapere dalla trasmissione di Rai3. [...]

Il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi-Gregori, Andrea De Priamo, ha intanto chiarito che non vi è intenzione di accorciare i tempi di lavoro della Bicamerale, la cui durata coincide con quella della legislatura (fino al 2027, salvo scioglimento anticipato delle Camere).

Marco Accetti

Secondo alcune voci alimentate da ambienti del centrodestra, circolate nelle scorse settimane, in un primo momento si era ipotizzato di chiudere i lavori prima del 24 dicembre 2024, giorno di apertura della Porta Santo, o tutt'alpiù entro il gennaio/febbraio 2025, «in modo da evitare una sovrapposizione mediatica tra l'anno del Giubileo e il racconto del caso Orlandi». [...]

