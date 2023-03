ENNESIMA STRAGE IN UNA SCUOLA AMERICANA: UN’EX STUDENTESSA È ENTRATA ALLA COVENANT SCHOOL DI NASHVILLE, IN TENNESSEE E HA APERTO IL FUOCO, UCCIDENDO SEI PERSONE, DI CUI TRE BAMBINI. DALL'INIZIO DELL'ANNO, È LA 129ESIMA SPARATORIA DI MASSA NEGLI STATI UNITI – AUDREY HALE, QUESTO IL NOME DELLA KILLER, È STATA UCCISA DALLA POLIZIA. AVEVA 28 ANNI E SI IDENTIFICAVA COME TRANSGENDER: È STATA FERMATA AL SECONDO PIANO DELL’EDIFICIO, PRIMA CHE RIUSCISSE A ENTRARE NELLE CLASSI. NON AVEVA PRECEDENTI PENALI E DI LAVORO FACEVA LA GRAFICA. AVEVA CONSIDERATO UN’ALTRA SCUOLA COME BERSAGLIO, MA… - VIDEO

UNA RAGAZZA SPARA IN UNA SCUOLA A NASHVILLE, 7 MORTI

Da www.ansa.it

audrey hale.oggi

L'ennesima strage in una scuola americana e ancora bambini tra le vittime della follia delle armi: una ex alunna di 28 anni è entrata nella Covenant School di Nashville, in Tennessee, imbracciando due fucili e una pistola e ha aperto il fuoco lasciando a terra, senza vita, sei persone di cui almeno tre piccoli alunni delle elementari.

Un'altra strage, la 129/a sparatoria di massa negli Stati Uniti solo dall'inizio dell'anno, ovvero oltre una al giorno da gennaio. Il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio: dalla chiamata al 911 all'uccisione della killer all'interno della scuola privata sono trascorsi solo 14 minuti. La killer ha lasciato un manifesto e ha compiuto un atto mirato, ha affermato la polizia.

La donna è stata fermata al secondo piano dell'edificio, quando si trovava ancora nell'atrio e non aveva quindi avuto tempo di entrare in nessuna classe, anche se si era già lasciata dietro una scia di sangue innocente. Dei cinque agenti arrivati per primi, due l'hanno affrontata e l'hanno uccisa sul posto.

audrey hale spara alla covenant school di nashville

La donna, residente nell'area di Nashville, è stata identificata dalla polizia, che sta cercando ora di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili al riguardo per cercare di capire il perché di un gesto così folle. "Stiamo passando al vaglio i filmati delle telecamere all'interno della scuola" dove la killer - che inizialmente gli agenti pensavano fosse una teenager - è entrata da una delle porte laterali. Secondo quanto riferito dalla polizia però tutte le porte della scuola erano chiuse e quindi si sta cercando di capire come sia riuscita a entrare. All'identificazione della donna ha contribuito una vettura parcheggiata nelle vicinanze della scuola e riconducibile alla killer.

strage covenant school nashville

Quello che al momento desta particolare attenzione è il fatto che ad aprire il fuoco sia stata una donna, un caso molto raro. Secondo alcuni dati dal 1979 le sparatorie di massa compiute da donne in America sono state solo 17, di cui 7 - inclusa quella odierna - hanno avuto una scuola come drammatico teatro. Le rilevazioni di Violence Project invece stimano solo in quattro casi le sparatorie di massa compiute da donne dal 1966.

"Un'altra sparatoria in una scuola. Sono senza parole: i nostri bambini meritano molto meglio", afferma la First Lady Jill Biden. Nelle scuole e nei college americani sono morti, a causa di stragi di massa - definite con quattro o più morti - almeno 175 persone dal massacro nel liceo di Columbine nel 1999 a quello odierno di Nashville. "Le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri dove imparare e insegnare. Quando è troppo è troppo, il Congresso deve agire contro la violenza delle armi da fuoco. Quanti bimbi devono ancora morire prima di agire?", ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, tornando a chiedere a nome di Joe Biden il divieto delle armi d'assalto. Un divieto che il presidente chiede, senza successo, da quando è entrato alla Casa Bianca scontrandosi con l'opposizione dei repubblicani in Congresso, che vedono nella difesa del Secondo Emendamento, una delle loro maggiori battaglie. "Quando accaduto" a Nashville "è un incubo. Dobbiamo fare di più contro la violenza di armi da fuoco - ha detto Biden -, dobbiamo agire per proteggere le scuole affinché non diventino prigioni".

strage covenant school nashville

USA: LA KILLER DI NASHVILLE SI IDENTIFICAVA COME TRANSGENDER

(ANSA) – La killer si identificava come transgender. Lo afferma la polizia, sottolineando che la donna è entrata nella scuola aprendo una delle porte laterali a colpi di arma da fuoco.

La polizia non esclude che l'essere transgender di Audrey Hale possa aver giocato un ruolo nella sparatoria condotta dalla 28enne a Nashville. "Al momento è una delle teorie ma ne parleremo più avanti", afferma il capo della polizia di Nashville, senza sbilanciarsi neanche sui contenuti del manifesto lasciato dalla donna.

l arrivo di audrey hale alla covenant school di nashville

USA: LA KILLER DI NASHVILLE NON AVEVA PRECEDENTI PENALI

(ANSA) - La killer di Nashville non aveva precedenti penali. Lo afferma la polizia su Audrey Elizabeth Hale, l'ex alunna che ha attaccato la sua ex scuola uccidendo sei persone, di cui tre bambini di nove anni. La donna di 28 anni ha compiuto, riferisce la polizia, un atto mirato messo a punto dopo aver sorvegliato e studiato nel dettaglio le piantine e le mappe della scuola. La polizia ha riferito di aver sentito il padre della donna.

rex englebert

USA: VICINI DI CASA DELLA KILLER DI NASHVILLE, UNA PERSONA DOLCE

(ANSA) - "Era una ragazza molto dolce", una ragazza "normale, forse un po' troppo tranquilla". A descrivere la killer di Nashville Audrey Elizabeth Hale sono i suoi vicini di casa. "Penso che i genitori di Audrey siano scioccati come tutti noi nel vicinato. Non c'è nulla che mi avrebbe mai portato a pensare che sarebbe stata capace di un gesto simile o che lei o la sua famiglia avessero avuto accesso a una pistola", racconta il vicino Sean Brashears ad alcuni media americani.

USA:KILLER NASHVILLE ODIAVA ESSERE STATA IN UNA SCUOLA CRISTIANA

(ANSA) - La killer di Nashville era "risentita" dall'aver dovuto frequentare una scuola cristiana. Lo afferma la polizia. La donna di 28 anni di identificava come transgender e aveva frequentato la Covenant School, la scuola privata che ha attaccato nelle ultime ore.

USA: NASHVILLE, 'IN TENNESSEE CONTROLLI DEBOLI SU ARMI'

covenant school nashville

(ANSA) - Pistole in pubblico senza bisogno di licenza e nessun divieto per i caricatori di munizioni ad alta capacità. Le leggi del Tennessee, teatro della strage alla scuola di Nashville, ha leggi "deboli" sulle armi, secondo Everytown for Gun Safety, organizzazione che preme per maggiori controlli su pistole e fucili. Leggi talmente deboli che nel 2022 il magazine dedicato alle armi Guns & Ammo ha nominato il Tennessee il 12mo migliore stato americano per i proprietari di armi da fuoco. E un ulteriore allentamento potrebbe arrivare a breve, con le autorità dello stato che stanno valutando di abbassare l'età per il possesso di un'arma senza permesso da 21 a 18 anni.

audrey hale in una vecchia foto

USA: NASHVILLE, KILLER AVEVA VALUTATO ALTRA SCUOLA PER ATTACCO

(ANSA) - La killer di Nashville aveva considerato almeno un'altra scuola come possibile bersaglio del suo attacco, ma aveva alla fine optato per quella cristiana di Covenant perché aveva meno sicurezza. Lo riferiscono alcune fonti della polizia.

USA: NASHVILLE, KILLER ERA GRAFICA CHE DISEGNAVA LOGHI AZIENDE

(ANSA) - La killer di Nashville, Audrey Elizabeth Hale, si è laureata lo scorso anno al Nossi College of Art e, secondo il suo profilo LinkedIn, era una grafica che disegnava loghi per aziende. Sono alcuni dei dettagli trapelati sulla donna di 28 anni che ha aperto il fuoco nella scuola cristiana Covenant. Una scuola che aveva frequentato in passato, anche se non è chiaro in quali anni. La Covenant School è stata fondata nel 2001 e si trova a Green Hill, area di Nashville.

USA: NASHVILLE, BIDEN ORDINA BANDIERE MEZZ'ASTA PER VITTIME

(ANSA) - Il presidente americano Joe Biden ordina bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici pubblici Usa fino al 31 marzo in onore delle vittime della strage della scuola di Nashville.

l arrivo di audrey hale alla covenant school di nashville l auto di audrey hale michael collazo audrey hale spara alla covenant school di nashville le illustrazioni di audrey hale 6 le illustrazioni di audrey hale 5 dichiarazione di biden dopo la strage di nashville le illustrazioni di audrey hale 4 katherine koonce mike hill audrey hale covenant school nashville le illustrazioni di audrey hale 3 le illustrazioni di audrey hale 2 il profilo linkedin di audrey hale

cynthia peak con la figlia ellie audrey hale spara alla covenant school di nashville 2