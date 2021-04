30 apr 2021 11:41

ENTRAMBE LE CAVIGLIE SPEZZATE E IL CORPO PIENO DI FERITE: E' STATA RITROVATA COSÌ, A POMPEI, LA 24ENNE GRAZIA SEVERINO - IL CORPO ERA IN UN GARAGE IN UNA STRADA DEL CENTRO, POCO DISTANTE DALLA BASILICA DELLA MADONNA DI POMPEI - PER GLI INQUIRENTI E' PROBABILE CHE LA GIOVANE SI SIA SUICIDATA: SOFFRIVA DI PATOLOGIE PSICHICHE ED ERA IN CURA DA UN PAIO D'ANNI...