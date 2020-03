EPIDEMIA, MINUTO PER MINUTO - SONO 5.061 I MALATI PER CORONAVIRUS IN ITALIA, CON UN INCREMENTO DI 1.145 PERSONE RISPETTO A IERI, E 233 I MORTI, 36 IN PIÙ - 567 I MALATI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA PER CORONAVIRUS (+105 SUL GIORNO PRECEDENTE) - 589 GUARITI, 66 IN PIÙ DI IERI…

CORONAVIRUS: BORRELLI, 5.061 MALATI, 1.145 IN PIÙ IERI

(ANSA) - Sono 5.061 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.145 persone rispetto a ieri, e 233 i morti, 36 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.

un malato di coronavirus trasportato in ospedale

CORONAVIRUS: BORRELLI, 567 MALATI IN TERAPIA INTENSIVA

(ANSA) - Sono 567 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 105 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Di questi 567 ben 359 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 50 casi. Sono invece 2651 i malati con sintomi ricoverati e 1843 quelli in isolamento domiciliare.

CORONAVIRUS: BORRELLI, 589 GUARITI, 66 IN PIÙ DI IERI

(ANSA) - Sono 589 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 66 in più di ieri. Lo ha affermato il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile di Roma.