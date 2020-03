IL CONGELAMENTO DEI DIVIDENDI BANCARI RACCOMANDATO DALLA BCE FA CROLLARE OVVIAMENTE I TITOLI IN PIAZZA AFFARI - L'INVITO È SERVITO PER SALVARE 7-8 BANCHE TEDESCHE NON IN BUONA SALUTE, MA ANCHE UN PAIO DI SPAGNOLE, PORTOGHESI E FRANCESI: CURIOSO, NELL'ELENCO NON C'È NEMMENO UN'ITALIANA. LA GERMANIA SE NE FOTTE E HYPOVEREINSBANK LIQUIDERÀ A UNICREDIT CHE NE È AZIONISTA BEN 3,3 MILIARDI