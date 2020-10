3 ott 2020 13:29

EPPUR SI MOSE! – DITE AGLI UCCELLI DEL MALAUGURIO CHE IL SISTEMA PER PROTEGGERE VENEZIA DALL’ACQUA ALTA FUNZIONA! OGGI C’È STATO IL PRIMO UTILIZZO IN EMERGENZA E PIAZZA SAN MARCO È ALL’ASCIUTTO E LA MAREA NON STA CRESCENDO. MENTRE ALLA DIGA SUD DEL LIDO SI MISURAVANO 119 CENTIMETRI, IL LIVELLO IN LAGUNA NON HA RAGGIUNTO I 70 CM