ERA CHIARO CHE CI SCAPPAVA IL MORTO – A BERLINO UN CICLISTA, RIMASTO INTRAPPOLATO SOTTO UNA BETONIERA, È DECEDUTO DOPO CHE I SOCCORSI AVEVANO RITARDATO IL LORO ARRIVO A CAUSA DI UN BLOCCO STRADALE DEI “GRETINI” DI “ULTIMA GENERAZIONE” – DUE MANIFESTANTI SONO STATI DENUNCIATI PER IL BLOCCO E OLAF SCHOLZ SI È INCAZZATO: “IL GOVERNO TEDESCO CONDANNA QUESTO TIPO DI PROTESTE FUORI LEGGE…”

Da www.lastampa.it

Da qualche mese a questa parte, i blocchi autostradali da parte degli attivisti del clima sono una consuetudine in tutto il mondo. Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Italia sono i paesi in cui, con maggior frequenza, i raccordi trafficati sono stati presi di mira da associazione come «Ultima Generazione» e «Just Stop Oil».

Un esempio di come talvolta le azioni dimostrative si rivelino dannose per la comunità, però, arriva da Berlino dove qualche giorno fa, stando a quanto riportano le autorità tedesche, un ciclista, rimasto intrappolato sotto una betoniera, è morto dopo che i soccorsi avevano ritardato il loro arrivo a causa di un blocco stradale.

La condanna delle azioni degli attivisti è arrivata, ora, anche dal governo. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha detto che «l’appello non può che essere che, in tutte le decisioni che le persone prendono per le manifestazioni politiche, si assicurino sempre di non contribuire a mettere in pericolo gli altri. E se questo è il caso, è molto deplorevole». Ha aggiunto, inoltre, che «nell’esprimere il dissenso sarebbe bene che gli attivisti avessero creatività». In seguito, il portavoce di Scholz ha aggiunto che «il governo tedesco condanna questo tipo di proteste. Condividiamo la difesa del clima, ma non le proteste fuori legge».

Due persone sono state denunciate per il blocco che ha portato, apparentemente, alla morte del ciclista. Gli uomini, di 59 e 63 anni, sono accusati di ostacolare le persone che prestano assistenza, ha detto a Reuters un portavoce della polizia, confermando quanto riportato dal quotidiano locale Berliner Zeitung. I due manifestanti si erano incollati a un cartello sull'autostrada 100 della città lunedì, ha aggiunto il portavoce. In una nota gli attivisti di «Ultima Generazione», hanno difeso la loro protesta dicendo che è loro compito «continuare la protesta fino a quando il governo non prenderà iniziative a difesa del clima e che è loro compito lasciare sempre una corsia libera».

