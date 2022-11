ERRORI PROVVIDENZIALI – UN AUTOMOBILISTA STATUNITENSE SBAGLIA STRADA, SI RITROVA DAVANTI A UNA CASA IN FIAMME E SALVA LA VITA A UN’INTERA FAMIGLIA – L’UOMO HA PRIMA CHIAMATO I SOCCORSI, POI HA INIZIATO A BATTERE I PUGNI CONTRO LE FINESTRE, PER SVEGLIARE LE PERSONE ALL’INTERNO, CHE STAVANO DORMENDO: “SE FOSSERO TRASCORSI ALTRI CINQUE MINUTI, NON CREDO SAREBBERO USCITI VIVI…”

Un automobilista sbaglia strada e salva la vita a un'intera famiglia intrappolata nella propria casa avvolta dalle fiamme di un incendio divampato nella notte. La storia della fortunata coincidenza viene dall'Iowa, Stati Uniti, ed è stata raccontata dal protagonista in persona alla CNN.

La strada sbagliata e la casa in fiamme

I fatti risalgono alla sera del 23 ottobre, erano circa le due del mattino quando Brendon Birt stava guidando tra le strade di Red Oak per riaccompagnare a casa un amico. Una svolta sbagliata lo ha portato proprio davanti alla casa in fiamme. Considerato l'orario, l'uomo ha pensato che all'interno potessero esserci delle persone addormentate ha immediatamente chiamato il 911.

In attesa dei soccorsi, Birt ha cominciato a battere i pugni contro le finestre, provando a richiamare l'attenzione degli abitanti della casa. «Urlavo, urlavo, cercavo solo di svegliarli perché pensavo che ci fosse qualcuno in casa», ha detto Birt. «Ho solo agito...non c'era tempo per aspettare».

Il video della fuga dall'incendio

A documentare gli attimi drammatici, il video registrato dalla telecamera installata in corrispondenza del campanello della casa. Nelle immagini si vedono le fiamme propagarsi attraverso il portico prima che gli abitanti riuscissero a raggiungere l'esterno.

All'interno dell'abitazione dormivano le sorelle Kindred, 17 anni, Spirit, 14, e il loro fratellino Chris, 8 anni, che sono stati i primi ad uscire. Il loro fratello maggiore Bryce è apparso attraverso il fumo e il fuoco circa un minuto dopo. I ragazzi erano rimasti da soli in casa poiché la loro madre, Tender Lehman, si trovava in Montana a causa di un'emergenza familiare, mentre suo marito lavora dall'altra parte dello stato.

Cinque cani morti

L'intraprendente automobilista Brendon Birt, 26 anni, ha detto che i vigili del fuoco sono arrivati poco dopo che tutti sono usciti di casa, ma l'incendio si è diffuso molto rapidamente. «Mi hanno detto che i gradini per scendere al piano di sotto quando sono corsi fuori dalla porta erano già in fiamme», ha detto. «Quindi se fossero trascorsi appena altri cinque minuti, non credo che sarebbero usciti vivi». I vigili del fuoco di Red Oak non hanno ancora determinato la causa dell'incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma la signora Lehman ha detto che cinque dei cani della famiglia, due dei quali erano animali di supporto emotivo, sono morti.

La raccolta fondi

La famiglia ha perso tutto nell'incendio, e al momento vive in un camper prestato loro da un'amica: a causa di un problema al tetto, i Lehman non avevano l'assicurazione al momento dell'incendio. La donna ha ora organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la famiglia e aiutare i figli a superare il trauma.

