Estratto dell’articolo di Moira Di Mario per www.ilmessaggero.it

Una fuga degna di un film, quella delle due escort cinesi che per evitare i controlli della polizia si sono calate con un lenzuolo dalla finestra di un centro massaggi, cadendo sull’asfalto e finendo in ospedale in codice rosso. È successo a Ostia in un appartamento a pochi passi da piazza Sirio dove le due ragazze ricevevano i clienti per trattamenti personalizzati.

Un via vai continuo di persone che aveva insospettito i residenti ed esasperato gli inquilini e i condomini del palazzo. Erano stati proprio loro a segnalare ai poliziotti del distretto Lido l’andirivieni a tutte le ore del giorno e fino a tarda sera.

Gli agenti avevano così messo sotto sorveglianza l’edificio verificando come, effettivamente, da quel portone uscissero ed entrassero decine di uomini. L’unica attività che potesse giustificare il continuo passaggio di estranei era il centro massaggi ospitato in uno degli appartamenti del condominio dove, tuttavia, non si vedevano entrare donne.

Un’anomalia che non è passata inosservata agli investigatori, i quali hanno pensato che in realtà il centro estetico fosse solo la copertura di una casa a luci rosse. Per avere la conferma ai poliziotti non rimaneva altro da fare che entrare in quell’abitazione al secondo piano dell’edificio.

Durante un servizio mirato contro la prostituzione, gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento le due giovani cinesi si sono chiuse in una stanza, hanno aperto la finestra, legato le lenzuola del letto matrimoniale per formare una lunga corda, sono salite sul davanzale e tenendosi ai teli di cotone si sono calate nel vuoto, tentando di sfuggire ai controlli.

Le lenzuola, però, non hanno retto il peso e le ragazze sono precipitate sul marciapiede, rimanendo ferite. Soccorse dagli stessi poliziotti, sono state trasferite dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Giova Battista Grassi dove sono state ricoverate in codice rosso. [...]

