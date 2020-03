LA ESCORT NON SI FA QUARANTENARE - A ROMA LA 31ENNE “LORY MISS CURVY” INCONTRA CLIENTI MA PRIMA DI FARLI ENTRARE MISURA LA TEMPERATURA CON IL TERMOSCANNER - “AI CLIENTI NON FREGA NULLA, VORREBBERO ANCHE IL BACIO. VENGONO DAL LAVORO E PRIMA DI TORNARE A CASA, PASSANO DA ME. INVECE DI DIECI CLIENTI, NE FACCIO TRE MA LAVORO - COL RISCHIO HO AUMENTATO ANCHE LE TARIFFE, PARTO DA 150-220 EURO. LE MIE REGOLE? POMPINI SOLO COPERTI, NIENTE LINGUA, I VISI MAI A CONTATTO, MI METTO A QUATTRO ZAMPE E LUI DIETRO”

Benvenuto sul mio profilo, sono Lory Miss Curvy una bellezza tutta italiana, 31 anni, mora e con un fisico apprezzabile come puoi vedere dalle mie recenti foto.Prediligo uomini italiani di buon gusto, educati e puliti, che apprezzano incontri di alto livello. Amo sentire la tua voce quando mi contatti e ti riserverò un trattamento principesco se tu mi rispetterai sin dall' inizio. Ambiente indipendente e riservato.

All'ingresso ci sara' il controllo della temperatura con termoscanner

ZONA/QUARTIERE: CORSO TRIESTE PIAZZA ANNIBALIANO

2 - LA TROVATA DI LORY, ESCORT 31ENNE DI ROMA. A LA ZANZARA SU RADIO 24 DICE: “CONTINUO A RICEVERE CLIENTI, MA HO MESSO UN TERMOSCANNER”

Da “la Zanzara - Radio 24”

“Non ho paura di niente. Diciamo che mi sono dovuta creare un nuovo tipo di lavoro, il più vecchio, ma adesso è nuovo”. A La Zanzara su Radio 24, Lory, prostituta romana di 31 anni, racconta come continua a fare clienti anche col coronavirus: “All’ingresso di casa misuro la temperatura con un termoscanner che ho comprato su internet. Una specie di pistola che punto in testa, vedo com’è la situazione e via. Ricevo soprattutto perone che già conosco, però mi sono dovuta inventare questa cosa perché la gente in questo periodo ha paura. Così la gente è più serena nell’incontrarmi, sono tranquilla pure io e capiscono che sono una persona responsabile”.

Quanti clienti hai fatto nell’ultima settimana?: “Beh, diciamo che non mi sono fermata. Quelli che passano da me vengono dal lavoro, dunque hanno l’autocertificazione. Arrivano esausti dall’ufficio ed hanno bisogno di relax, di un mio massaggio e di un mio trattamento. Passano tranquillamente dal mio ingresso indipendente, non c’è nulla di male. Poi, scusate ragazzi, in questo periodo sono tutti allupati. Basta uscire che uno rischia che si inchiappettino anche il cane”.

“Ragazzi – dice Lory, rivolgendosi a Cruciani e Parenzo – sono un po' curvy, diciamo che ho le forme. E faccio la prostituta perché posso pagare le bollette e fare una vita abbastanza elevata e così sto lontana da voi uomini che siete molto complessi, eh. Ho già tanti problemi, ci mancano pure i vostri, di voi uomini”. Come funzione la misurazione della temperatura?: “Se la temperatura è da 35,6 e non supera i 37 gradi, allora li faccio entrare. Lo so che ci possono essere persone col coronavirus senza febbre e asintomatiche, infatti ho diminuito gli appuntamenti.

Non posso fare dieci appuntamenti al giorno, come facevo prima. Ne faccio due o tre con le giuste precauzioni. Niente baci in bocca, niente secrezioni salivari. Pompini solo coperti, uso posizioni specifiche. E allontano il viso dal mio cliente. I due visi non possono essere a contatto. Mi metto magari a quattro zampe ed il cliente si mette dietro di me. Allontaniamo le secrezioni vaginali ed uso soltanto le mie mani e la mia bocca con la protezione giusta e dovuta, ma non bacio.

Anche se i clienti hanno una voglia assurda, sono sconvolta, vogliono tutti il bacio. Del coronavirus non gliene frega un cazzo a questi clienti”. Le tue prestazioni prevedono sesso anale?: “Anche e soprattutto anale. E in questo periodo aumento anche il prezzo per il timore di beccarmi qualcosa. Devo aumentare, tanto i clienti non si fanno problemi. La mia tariffa normale qual è? La mia tariffa normale parte dalle 100-150, adesso vado sui 200. Ed è pieno, pieno, di gente che mi chiama. Vi assicuro”.

