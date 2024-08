GLI ESSERI UMANI? LA RAZZA PIÙ EGOISTA - I PADRONI COMPRANO I CANI SENZA CONSIDERARE LE LORO NECESSITA' - QUANDO GLI ANIMALI SBROCCANO, PERCHE' INADATTI A VIVERE IN UN MINI-APPARTAMENTO DA 30 METRI QUADRI, I PADRONI LI IMBOTTISCONO DI PSICOFARMACI, RINCOGLIONENDOLI - LA NUOVA TENDENZA A MILANO E' POSSEDERE UN KANGAL, ESEMPLARE NATO PER PROTEGGERE GREGGI DI PECORE DA LUPI E ORSI, CHE IN CITTA' DIVENTA ANSIOSO E AGGRESSIVO...

Estratto dell’articolo di Natascia Ronchetti per “Il Fatto Quotidiano"

kangal turchi 2

A Milano va di moda possedere un Kangal, grande molossoide di origine turca selezionato per aiutare i pastori nomadi a proteggere le greggi da lupi e orsi: non proprio adatto a vivere in appartamento come un barboncino. Provate a chiuderlo in 50 metri quadrati e come minimo svilupperà ansia e aggressività.

“Molti si limitano a valutarne la bellezza, ma la scelta di un cane dovrebbe essere consapevole”, dice Alberto Perini, veterinario comportamentalista di Saronno (Varese). L’alternativa – se l’animale morde, si ribella al padrone o azzanna il portalettere – è la somministrazione di psicofarmaci.

kangal turchi 1

Benzodiazepine, antidepressivi. Per rasserenarlo e renderlo più mansueto. Per poi intervenire con una terapia comportamentale. Possibile? Sì, la pratica è sempre più diffusa. “Anche perché in Italia manca una cultura canina e non è previsto l’obbligo del patentino, rilasciato dopo un apposito corso, come avviene per esempio in Germania o in Svizzera”, spiega Perini.

Cosa che contribuisce a spiegare anche l’escalation di aggressioni degli ultimi anni, soprattutto ai danni dei bambini. Si prende un cane perché è in auge e poi magari si pretende di tenerlo sedato. “Il trattamento con gli psicofarmaci deve essere temporaneo – dice Carla Bernasconi, veterinaria di Milano –. E un bambino non dovrebbe mai essere lasciato solo con l’animale, anche se è il più buono del mondo e non ha mai dato segni di aggressività”.

BORDER COLLIE

Pretendere che un Alaskan Malamute, selezionato per vivere in ambienti molto freddi e trainare carichi sulla neve si adatti a luoghi caldi equivale ad aspettarsi che gli uomini si muovano al trotto come i cavalli. E bisogna sapere che un border collie è un cane da lavoro (molto intelligente) che può sviluppare in contesti non adatti comportamenti ossessivo-compulsivi.

In Italia ci sono oltre 7 milioni di cani. E le preferenze si stanno orientando verso i molossi (pitbull a parte che non riscuotono più grande successo […]

BORDER COLLIE BORDER COLLIE PSICOFARMACI ANTIDEPRESSIVI kangal turchi 3