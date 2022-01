EUPHORIA LIVE! - SEMBRA DI ASSISTERE ALLA SERIE SKY CON ZENDAYA: UN SEDICENNE CALIFORNIANO E' STATO ARRESTATO PER AVER SPACCIATO A UNA 12ENNE UNA PASTICCA DI FENTANYL CHE L'HA UCCISA - LA RAGAZZINA CREDEVA SI TRATTASSE DI UN COMUNE ANTIDOLORIFICO, L'OSSICODONE, L'HA SCHIACCIATA, L'HA SNIFFATA ED E' SVENUTA, INIZIANDO A RUSSARE, SEGNO DI OVERDOSE - QUANDO E' STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Dalilah Guerrero 4

Un adolescente "spacciatore" di San Jose è stato accusato dell'omicidio di una ragazza di 12 anni morta dopo aver assunto un'overdose di fentanil che aveva inconsapevolmente acquistato da lui nel 2020. Secondo l’ufficio del procuratore distrettuale di Santa Clara, il ragazzo, 16 anni, è stato arrestato martedì.

Presumibilmente ha venduto una pillola a Dalilah Guerrero, 12 anni, che credeva fosse l'antidolorifico ossicodone, venduto con il marchio Percocet. È morta dopo averne sniffato circa tre quarti il 14 novembre 2020.

Due adolescenti hanno filmato un video di Dalilah che metteva in fila la pillola schiacciata per poterla sniffare. È svenuta e ha iniziato a russare, un segno rivelatore di overdose di fentanil. È stata portata d'urgenza in ospedale ma in seguito è stata dichiarata morta.

Dalilah Guerrero 3

Sua madre, Maria Guerrero, ha definito "giustizia" l'arresto dello spacciatore in un'intervista alla stazione della Bay Area KGO. «Il giorno in cui sua figlia è morta qualcuno ha scattato una foto mentre era sdraiata in macchina. Qualcuno le ha persino mandato un messaggio dicendo che stavano pensando di lasciarla o addirittura di gettarla in un fiume».

Dalilah è diventata la persona più giovane ad aver avuto un'overdose fatale di fentanil nella contea di Santa Clara nel 2020.

Il vice procuratore distrettuale Donald Shearer ha detto che la ragazza è morta dopo aver consumato tre quarti di una singola pillola che credeva fosse Percocet. «Stava chiaramente cercando di mettere la sua mente in un posto diverso», ha detto Shearer a KTVU. «Non stava cercando gli effetti pericolosi del fentanil». Il pubblico ministero ha aggiunto: «Purtroppo, ciò che il tuo spacciatore ti dice che stai ricevendo e ciò che ottieni sono spesso due cose diverse».

Pillola M-30

Shearer ha detto del ragazzo: «Non è una vittima innocente in questo. È qualcuno che sapeva di poter ottenere queste pillole e quando le ha distribuite a una ragazza di 12 anni, ha consapevolmente ignorato la vita».

Il fentanil è da 50 a 100 volte più tossico della morfina. Solo pochi grani possono causare un sovradosaggio fatale. Il fentanil illegale viene talvolta compresso in pillole fatte per assomigliare ad altre pillole da prescrizione (come ossicodone, idrocodone, Xanax e altri).

La mamma di Dalilah Guerrero

Nella contea di Santa Clara, il fentanil è particolarmente diffuso nelle false pillole generiche, con nomi di strade come "M-30s", "M-box-30s", "pressed blues", "blues" e "Oxy".

Dalilah Guerrero Dalilah Guerrero 2