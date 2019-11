EUROPEAN TRASH AWARDS – AI PREMI DI MTV LE STAR FANNO A GARA PER ESSERE INCORONATE LE PIÙ TRASH DELLA SERATA - JASMINE SOKKO CON UNA MASCHERINA CHE LE COPRE METÀ DEL VOLTO, JMENA SI PRESENTA CON UN SBRILLUCCICANTE COPRICAPEZZOLI, LEOMIE ANDERSON VESTITA DA FIORE VENUTO MALE, DUA LIPA CON ABITO MONACALE E REGGICALZE (MA DOPO SI SPOGLIA) – DAVANTI A QUESTA SFILATA DELL’ORRORE IL VESTITO DELLA BOMBASTICA ELETTRA LAMBORGHINI PARE MORIGERATO... - VIDEO

Da "www.grazia.it"

jasmine sokko 2

Siviglia fa da cornice agli Europe Music Awards 2019, e come a ogni edizione dei premi musicali targati MTV, il red carpet non delude gli amanti dei look eccentrici. A dire il vero definirli eccentrici è poco: tra reggiseni gioiello, maschere e platform esageratissimi, sul tappeto rosso la sfida è all'abbinamento più kitsch.

j mena

Dall'ex Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, a qualche nome di casa nostra come Elettra Lamborghini, fino alle super top come Joan Smalls e Doutezen Kroes: le superstar del momento ci sono tutte e puntano però, in alcuni casi, su look più morigerati.

elettra lamborghini

Dua Lipa ha scelto un total black effetto bondage, con corsetto in pelle e autoreggenti, Halsey fiori e stampe satin con, Rosalia un completo giacca e pantalone dalle linee oversize, con stampa a pois. Pois indossati anche da Paz Vega, con un minidress Dolce&Gabbana e stivali cuissardes.

Ma dato che non c'è red carpet senza paillettes e effetti sorprendenti, e che quello che avete visto sopra è solo un assaggio, date un'occhiata alla gallery per scoprire tutti i look e per vedere chi c'era.

dua lipa 4

Ilaria Costabile per "www.fanpage.it"

Tra le manifestazioni più importanti in ambito musicale, quella degli MTV EMA ovvero gli MTV European Music Awards rappresenta ormai da anni uno degli eventi più attesi, che si tramuta in uno show sensazionale. Quest'anno la serata di premiazione si è svolta in Spagna, per la seconda volta consecutiva, stavolta la città prescelta è stata Siviglia.

boity thulo

La serata è condotta dall'attrice statunitense Becky G, affiancata da vari personaggi del mondo dello spettacolo che supportino la conduzione, durante le varie premiazioni. Le nomination si dividono in generiche e locali che quindi tengono conto della provenienza degli artisti.

Sono tantissime le categorie per le quali concorrono i numerosi esponenti della musica contemporanea interrogata in ogni sua forma: dal pop, all'hip hop, al rock fino ad includere nomination che vanno dal miglior live al miglior look. Insomma gli MTV EMA vanno a scandagliare le varie componenti della musica.

becky g

La consegna dei primi premi

Ancor prima che potesse iniziare la cerimonia vera e propria uno dei premi più ambiti è stato quello consegnato ad uno degli artisti in nomination per il maggior numero di fan. Ad aggiudicarsi la vittoria in questa categoria è stato il gruppo dei BTS, i giovani ragazzi coreani che hanno fatto letteralmente impazzire le nuove generazioni con la loro musica e le coreografie che animano ogni loro video.

dua lipa 2

Dopo l'esibizione di Dua Lipa che ha entusiasmato il pubblico, il secondo premio ad essere assegnato è quello per il Miglior artista Pop, vinto dalla cantante Halsey, voce di Graveyard che nel corso della cerimonia riceverà un altro riconoscimento, quello per il Miglior Look. Infine nella prima parte della serata è stato consegnato il premio per la Miglior collaborazione al duo composto da Rosalia e J Balvin per il loro singolo "Con Altura".

becca dudley

Il vincitore del Best Act Italia

Come accennato in precedenza tra le categorie considerate nel corso della premiazione c'è anche quella che vede premiare il miglior artista per ogni Paese partecipante, scelto tra il solito ventaglio di cinque nomi. Per quanto riguarda l'Italia, la cinquina in nomination vedeva sfidarsi Elodie, Elettra Lamborghini, Mahmood, Salmo e Coez. Il titolo è stato assegnato a Mahmood che con il suo singolo, Soldi, ha sbancato tutti i record in ambito musicale.

Le assegnazioni degli altri premi

ava max 1

Nel corso della serata, in alternanza con le esibizioni di alcuni artisti presenti a Siviglia che hanno animato il pubblico e hanno tenuto alta l'attenzione, sono stati divulgati i nomi degli altri vincitori per ogni categoria che ancora non era stata interrogata. Ed ecco i nomi di tutti coloro che sono stati premiati:

Miglior cantante hip hop-Nicky Minaji,

Miglior cantante rock –Green day,

Miglior canzone –Billie Eilish,

Miglior artista- Shawn Mendes,

Miglior artista musica elettronica- Martin Garrix,

mahmood

Miglior concerto-Muse a Bilbao.

Per continuare con il premio come Music Rock Icon consegnato a Liam Gallagher che presente in studio non ha esitato ad esprimere la sua gratitudine, nel suo modo anticonvenzionale: "Grazie ad Mtv che ha riconosciuto la mia grandezza".

Ultimi premi della serata sono il Miglior artista giovane e la Miglior artista emergente assegnati a Billie Eilish, ed infine il premio per il Miglior video è andato Taylor Swift decretata anche Miglior artista statunitense.

mahmood 1 martin garrix maruv muse rosalia taylor swift taylor swift 1 sofia reyes noa kirel nicole scherzinger sergio reguilon e la fidanzata marta diaz noa kirel copia rita pereira paz vega pablo vittar maruv

akon dua lipa 5 dua lipa 3 dua lipa 1 jasmine sokko 2 copia halsey copia jasmine sokko 1 la band sudcoreana bts 1 little mix magdalene liam gallagher leomie anderson la band sudcoreana bts joan smalls jmena ignazio moser e cecilia rodriguez jasmine sokko halsey i green day i green day 1 emma hesteers grace carter elettra lamborghini copia dua lipa billie eilish doutzen kroes cristiano ronaldo e georgina rodriguez cristiano ronaldo e georgina rodriguez 1 cecilia rodriguez ava max jamie margolin afrojack ed elettra lamborghini ava max