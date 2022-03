1 mar 2022 17:44

EVASIONE E DELUSIONE - E' STATO CATTURATO ALL'ESTERO KRISTJAN MEHILL, CHE LA NOTTE DI CAPODANNO SI ERA CALATO DALLA SUA CELLA CON DELLE LENZUOLA, COME IN UN FILM, FACENDO PERDERE LE SUE TRACCE - L'UOMO ERA IN CARCERE PER UNA SERIE DI FURTI MESSI A SEGNO TRA PIEMONTE E LOMBARDIA - FACEVA PARTE DELLA BANDA "DAGLI OCCHI DI GHIACCIO" CHE NEL NOVEMBRE DEL 2018 FECE IRRUZIONE NELLA VILLA DI...