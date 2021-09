EVVAI! IL VIAGRA FA BENE ANCHE AL CUORE - I RICERCATORI DI MANCHESTER HANNO SCOPERTO CHE IL FARMACO SOPPRIME I RITMI CARDIACI ANOMALI, CHE NEL PEGGIORE DEI CASI POSSONO PORTARE ANCHE ALLA MORTE - PER ORA GLI SCIENZIATI NE HANNO TESTATO GLI EFFETTI SUL CUORE DI UNA PECORA: "NON SOLO ABBIAMO DIMOSTRATO CHE HA UN POTENTE EFFETTO ANTIARITMICO, MA SAPPIAMO ANCHE IL PERCHE'" - TUTTO DIPENDE DALL'ECCESSO DI CALCIO...

Secondo la ricerca, il Viagra potrebbe essere preso per proteggere il cuore. I ricercatori hanno scoperto che il farmaco per la disfunzione erettile sopprime fortemente i ritmi cardiaci anormali, noti come aritmie, che possono portare a morte cardiaca improvvisa.

Il farmaco, noto anche come sildenafil, è stato in grado di sopprimere un'aritmia chiamata torsione di punta entro 90 secondi riducendo la frequenza dei ritmi cardiaci irregolari causati dalla manipolazione anormale del calcio.

Le aritmie cardiache spesso seguono un infarto o sono il risultato di malattie cardiache. Sono spesso benigni ma possono causare palpitazioni, affanno, svenimenti e talvolta morte improvvisa. Esistono trattamenti, come betabloccanti e defibrillatori impiantabili, ma non sono sempre efficaci.

Un team dell'Università di Manchester, finanziato dalla British Heart Foundation, ha testato l'impatto del Viagra sul cuore usando le pecore, ma ha dichiarato che i risultati potrebbero avere importanti implicazioni per l'uomo.

Lavorando su cellule muscolari cardiache isolate di pecora, il team è stato anche in grado di misurare le loro riserve di calcio. Il calcio è un fattore chiave dell'azione di pompaggio del cuore e un sovraccarico può essere la causa principale delle aritmie. Secondo lo studio, pubblicato su Circulation Research, il Viagra è stato in grado di sopprimere il meccanismo nella cellula che causa il sovraccarico di calcio.

Il dottor David Hutchings, l'autore principale, ha detto: «Non solo questo studio ha dimostrato che il Viagra ha un potente effetto antiaritmico sul tessuto cardiaco vivente, ma i nostri studi sulle cellule hanno anche scoperto il meccanismo con cui ciò accade. Anche se abbiamo studiato l'effetto nelle pecore, riteniamo che questa scoperta possa essere rilevante per l'uomo. Il cuore umano è di dimensioni simili a quello di una pecora, così come la sua anatomia e i relativi circuiti elettrici».

«Quindi questa scoperta potrebbe un giorno generare il potenziale per un trattamento efficace su quello che può essere un problema devastante. Chiaramente, chiunque abbia un'aritmia cardiaca non dovrebbe auto-medicarsi e dovrebbe consultare il proprio medico di famiglia per un consiglio sulle attuali opzioni di trattamento».

Il professor Metin Avkiran, direttore medico associato presso la British Heart Foundation, ha detto che «una migliore comprensione di come si verificano i disturbi del ritmo cardiaco potrebbe aprire la strada a migliori prevenzioni e trattamenti per loro. Sono necessarie ulteriori ricerche, tuttavia, prima che il Viagra e farmaci simili possano essere riutilizzati per il trattamento dei ritmi cardiaci anormali nei pazienti».

Lo studio si basa su ricerche precedenti che hanno scoperto che nei pazienti con diabete il Viagra riduce il rischio di infarto.