EVVIVA: IL SEQUEL DI “JOKER” SI FARA’ – IL REGISTA TODD PHILLIPS HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM LA COPERTINA DELLA SCENEGGIATURA DELLA PELLICOLA CULT SULL’ANARCHICO OMICIDA ARTHUR FLECK, DICENDO CHE IL PROTAGONISTA, L’ATTORE JOAQUIN PHOENIX, LA STA LEGGENDO – MA E' UNA BALLA: PHOENIX HA LETTO LA SCENEGGIATURA MESI FA E STA TRATTANDO SUI SOLDI PER UN FILM CHE SI PREANNUNCIA GIA' CAMPIONE D’INCASSI…

Dagotraduzione da deadline.com.

Il regista Todd Phillips ha pubblicato a sorpresa su Instagram la copertina della sceneggiatura del sequel di “Joker”, scritta a quattro mani con Scott Silver, rivelando che il film quindi si farà e che l’attore Joaquin Phoenix, che ha vinto l’Oscar per il ruolo del protagonista nel 2019, la sta leggendo.

Questo non è del tutto vero; Phoenix ha letto la sceneggiatura già da un po', ma sta trattando un sostanzioso contratto per recitare nel sequel.

La sceneggiatura si intitola “Joker: Folie à deux”. Il riferimento è al termine medico francese che indica un disturbo mentale che colpisce due o più persone.

Il primo Joker è stato il film R-rated (vietato ai minori di 17 anni), con il maggior incasso di tutti i tempi: 1,07 miliardi di dollari in tutto il mondo. Candidato all’Oscar con 11 nomination, ha vinto la statuetta come miglior attore protagonista e per la colonna sonora originale di Hildur Guðnadóttir.

La decisione di dare il via a un sequel di Joker andrà a beneficio di De Luca e Abdy, temporaneamente alla direzione della DC entertainment (sussidiaria della Warner Bros che si occupa dei personaggi dei supereroi), dopo l’uscita di Toby Emmerich. Mentre il CEO di Warner Discovery, David Zaslav, sta cercando un dirigente che gestirà tutti i reparti che sostituirà Emmerich.

Il settore cinematografico della DC è stato supervisionato durante l'era Emmerich da Walter Hamada, responsabile della realizzazione della serie HBO “Max” spinoff di “The Batman” basata sul “Pinguino” di Colin Farrell, così come dello spinoff di “The Suicide Squad”.

Anche la Warner Bros sta cercando, così come ha fatto la Marvel, di creare un sistema in cui film e serie in streaming si intreccino.

The Batman è il secondo film col maggior incasso dell'anno con 770,3 milioni di dollari. Emmerich e Reeves hanno già annunciato il sequel al Cinema.

Per la DC di Warner è anche in arrivo “Black Adam” in ottobre, “Shazam! Fury of the Gods” a Natale e dall’inizio del prossimo anno “The Flash”, “Aquaman” e “The Lost Kingdom”.

