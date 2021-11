3 nov 2021 08:07

IN EXCELSIS CLEO – DOPO 18 GIORNI E’ STATA TROVATA VIVA CLEO SMITH, LA BAMBINA DI 4 ANNI SPARITA DA UN CAMPEGGIO IN AUSTRALIA. ERA TENUTA PRIGIONIERA IN UNA CASA – IN ARRESTO IL SEQUESTRATORE CHE AVEVA RAPITO LA PICCOLA DALLA TENDA IN CUI DORMIVA CON I GENITORI. COME E’ STATO POSSIBILE? QUALE IL MOVENTE? - IL COMMISSARIO FULLER È SCOPPIATO A PIANGERE. C'ERA UN FORTE TIMORE CHE..