EXTRATERRESTRE, PORTACI VIA! - BOOM DI AVVISTAMENTI DI UFO IN TUTTA ITALIA: SOPRA IL CIELO DI ROMA 14 “OGGETTI NON IDENTIFICATI” RILEVATI NEL 2022 - IL LAZIO CON 19 AVVISTAMENTI (LATINA, 2, FROSINONE, LATINA E RIETI 1) È PRECEDUTO SOLO DALLA LOMBARDIA CON 25 E SEGUITO SUBITO DALL'EMILIA-ROMAGNA (18) – PERSINO GLI ALIENI SNOBBANO ABRUZZO, BASILICATA, MOLISE, UMBRIA E VALLE D'AOSTA…

Estratto dell’articolo di Paolo Ricci Bitti per “il Messaggero”

AVVISTAMENTI UFO IN ITALIA

Ora che Pentagono e Nasa parlano allo scoperto degli Ufo […] diventano assai significativi i 14 avvistamenti che nel 2022 hanno riguardato Roma e provincia, in testa alla classifica stilata ogni anno dal 1997 con setacci finissimi dal Centro ufologico nazionale. […] delle 319 segnalazioni (in ripresa dopo le 279 del pandemico e claustrofobico 2021) giunte al Cun, 44 sono finite presto nella casella dei casi non rilevanti, quasi tutti fenomeni naturali. Altre 127 sono state ritenute incomplete, ovvero i testimoni, incalzati, non hanno fornito ulteriori informazioni.

Delle 148 avanzate sono via via uscite quelle legate ai trenini di satelliti di Starlink di Elon Musk, ormai una iattura per astronomi e ufologi, pari al 18% degli avvistamenti, poi, a scalare, quelle causate da errori (riflessi) videofotografici; quelle legate ai passaggi della stazione spaziale internazionale o di aerei o di elicotteri; quelle innescate da (sic) lanterne cinesi o droni; quelle provocate da fari di locali notturni; quelle disegnate nei cieli da stelle o meteoriti (bolidi). Stringi stringi, alla fine, solo 24 segnalazioni sono per ora sopravvissute, al vertice c'è quella romana. Mesi con più segnalazioni alla Ufoline del Cun? Agosto, luglio e gennaio.

avvistamenti ufo italia 4

Il Lazio, fra l'altro, con 19 avvistamenti (Latina, 2, Frosinone, Latina e Rieti 1) è preceduto solo dalla Lombardia con 25 e seguito subito dall'Emilia-Romagna (18). Poco attraenti per gli Ufo Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta (zero), mentre a livello provinciale dopo Roma spiccano Milano (10), Piacenza e Brescia (6), Napoli e Palermo (5), Lecce e Taranto (2). […]

avvistamenti ufo italia 3 avvistamenti ufo italia 2