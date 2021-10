15 ott 2021 18:30

ALLA FACCIA DI CHI NON SI FIDA DEL VACCINO - NEL LAZIO LE PUNTURE GIORNALIERE SONO AUMENTATE DI UN TERZO NELL’ULTIMA SETTIMANA E L’ASSESSORE ALLA SANITÀ D’AMATO SNOCCIOLA I NUMERI IN CRESCITA: “IN TUTTO NEGLI OVER 80 SONO STATE INOCULATE GIÀ 31 MILA TERZE DOSI” - LA VACCINAZIONE È STATA SOMMINISTRATA A PIÙ DEL 90% DELLA POPOLAZIONE (INSOMMA I NO VAX FARANNO ANCHE UN CASINO TREMENDO, MA SONO IN NETTA MINORANZA...)