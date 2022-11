FACCIO COSE, VEDO GENDER/2 - UNA COPPIA DI VENTENNI AMERICANI, CHE NON SI IDENTIFICA NEL PROPRIO GENERE, HA INVERTITO I “RUOLI”: LEI VA IN GIRO STRUCCATA, HA UN FISICO MUSCOLOSO E LE PIACE VESTIRE DA UOMO. LUI AMA I TACCHI, LE BORSE, LE CIGLIA FINTE E HA ATTEGGIAMENTI FEMMINILI. PRIMA DI CONOSCERSI AVEVANO AVUTO SOLO RELAZIONI OMOSESSUALI, FINO AL GIORNO IN CUI SI SONO BECCATI SUI SOCIAL E…

Maren Butler, 21 anni, si identifica come una donna di sesso maschile. James Carrington, 23 anni, si considera un uomo di sesso femminile. Uno strambo mix che, a detta loro, li rende perfetti per stare insieme ormai da un anno e mezzo.

James, di Durham, North Carolina, ama le cose "femminili", tra cui i tacchi a spillo, le extension per le ciglia, le unghie acriliche e i top crop, il tutto accompagnato dai suoi "manierismi femminili".

Maren, della Central Valley, California, ha un fisico muscoloso, fa la spesa nel reparto maschile e sceglie di non truccarsi.

Sia per Maren che per James si tratta della prima relazione eterosessuale: la coppia ha infatti rivelato di aver frequentato in precedenza esclusivamente persone dello stesso sesso.

I due non seguono alcun ruolo di genere stereotipato, ma scelgono invece di mescolare i ruoli come meglio credono: a Maren piace aprire le porte a James e lui le tiene il braccio quando escono in pubblico. Dopo aver chattato per qualche settimana, i due hanno scoperto una profonda sintonia ed una grande attrazione sessuale.

Poco dopo, i due si sono scambiati i numeri e hanno iniziato a scriversi e a chiamarsi ogni giorno, scoprendo di avere molte cose in comune, tra cui l'amore per la musica R&B e un senso dell'umorismo simile.

Maren sapeva di dover incontrare James di persona e così, dopo solo un mese di conversazione, ha deciso di partire per un viaggio di 800 chilometri. La coppia di innamorati sta ora insieme da un anno e mezzo e si diverte a "rompere tutti gli stereotipi di genere e di relazione" con la loro storia d'amore unica.

Nonostante all'esterno appaiano come una "coppia insolita", entrambi ammettono di essere l'uno il tipo abituale dell'altro.

Dopo soli tre mesi di frequentazione, la coppia ha ufficializzato la relazione nell'aprile del 2021 che da allora va avanti a gonfie vele.

Nell'agosto 2021, James ha caricato su TikTok un collage dei suoi momenti preferiti insieme a Maren e la coppia è diventata virale nel giro di una notte, ricevendo oltre 13 milioni di visualizzazioni.

Mentre la notizia della felice unione della coppia non è stata uno shock per gli amici, che conoscevano le loro preferenze in fatto di appuntamenti, le loro famiglie hanno avuto bisogno di un po' di tempo per abituarsi.

I due stanno progettando di trasferirsi insieme in California l'anno prossimo.Maren vuole conseguire un master e poi frequentare la facoltà di medicina, mentre James spera di proseguire la sua carriera di organizzatore di eventi e di avviare una propria azienda.

Maren ha dichiarato: «È importante vivere la propria vita felicemente restando fedeli a noi stessi. È quello che stiamo facendo e non potremmo esserne più felici».

